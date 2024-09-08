https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogandan-narin-aciklamasi-katledenlerin-adalet-onunde-mutlaka-hesap-vermesini-saglayacagiz-1087796485.html
Erdoğan'dan Narin açıklaması: 'Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım'
Erdoğan'dan Narin açıklaması: 'Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Narin'in cansız bedeninin bu sabah bulunmasının üzerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "katledenlerin adalet önünde mutlaka... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T17:46+0300
2024-09-08T17:46+0300
2024-09-08T19:10+0300
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recep tayyip erdoğan
son dakika
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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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erdoğan narin açıklama, narin neden öldü, narin ölüm sebebi, narin otopsi, erdoğan narin açıklama
erdoğan narin açıklama, narin neden öldü, narin ölüm sebebi, narin otopsi, erdoğan narin açıklama
Erdoğan'dan Narin açıklaması: 'Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım'
17:46 08.09.2024 (güncellendi: 19:10 08.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Narin'in cansız bedeninin bu sabah bulunmasının üzerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız" dedi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.