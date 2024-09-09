https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/azerbaycanli-ressam-narinin-resmini-duvara-cizdi-derin-uzuntu-duyuyorum-1087833078.html
Azerbaycanlı ressam Narin'in resmini duvara çizdi: 'Derin üzüntü duyuyorum'
Azerbaycanlı ressam Narin'in resmini duvara çizdi: 'Derin üzüntü duyuyorum'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran dere yatağında ölü olarak bulundu. Ölüm haberi ülke genelinde büyük üzüntü veren Narin'in resmini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T19:21+0300
2024-09-09T19:21+0300
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Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara çizdi.Narin Güran'ın resmini Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına resmeden Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.'Derin üzüntü duydum'Azerbaycan uyruklu ressam ölüm haberine derin üzüntü duyduğunu belirterek "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum" ifadesinde bulundu.Özgecan Aslan da aynı duvarda yer aldıRessam Hatai Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs yolculuğunda öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narin-cinayetinde-ilk-itiraf-narinin-cesedini-200-bin-lira-karsiliginda-dereye-attim-1087829791.html
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narin resmi, kayıp narin bulundu mu, narin'i kim öldürdü, narin katili, narin amcası, diyarbakır narin
Azerbaycanlı ressam Narin'in resmini duvara çizdi: 'Derin üzüntü duyuyorum'
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran dere yatağında ölü olarak bulundu. Ölüm haberi ülke genelinde büyük üzüntü veren Narin'in resmini Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev duvara resmetti. Cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile aynı duvarda Narin'in portresi yer aldı.
Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara çizdi.
Narin Güran'ın resmini Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına resmeden Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.
Azerbaycan uyruklu ressam ölüm haberine derin üzüntü duyduğunu belirterek "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum" ifadesinde bulundu.
Özgecan Aslan da aynı duvarda yer aldı
Ressam Hatai Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs yolculuğunda öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.