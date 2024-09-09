https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/azerbaycanli-ressam-narinin-resmini-duvara-cizdi-derin-uzuntu-duyuyorum-1087833078.html

Azerbaycanlı ressam Narin'in resmini duvara çizdi: 'Derin üzüntü duyuyorum'

Azerbaycanlı ressam Narin'in resmini duvara çizdi: 'Derin üzüntü duyuyorum'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran dere yatağında ölü olarak bulundu. Ölüm haberi ülke genelinde büyük üzüntü veren Narin'in resmini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T19:21+0300

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türkiye

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Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara çizdi.Narin Güran'ın resmini Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına resmeden Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.'Derin üzüntü duydum'Azerbaycan uyruklu ressam ölüm haberine derin üzüntü duyduğunu belirterek "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum" ifadesinde bulundu.Özgecan Aslan da aynı duvarda yer aldıRessam Hatai Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs yolculuğunda öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narin-cinayetinde-ilk-itiraf-narinin-cesedini-200-bin-lira-karsiliginda-dereye-attim-1087829791.html

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