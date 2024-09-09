https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nagehan-alci-ile-rasim-ozan-kutahyalinin-villasi-satisa-cikti-1087823459.html
Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın villası satışa çıktı
Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın villası satışa çıktı
Sputnik Türkiye
Özel bir emlak ofisi tarafından 19 Ağustos'ta satışa çıkartılan villa, 'Çengelköy Sultan Makamı' adıyla 165 milyon lira fiyatla ilana yansıdı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:32+0300
2024-09-09T14:32+0300
2024-09-09T14:44+0300
türkiye
nagehan alçı
rasim ozan kütahyalı
bank asya
fetö
villa
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Gazeteci Nagehan Alçı ve boşandığı eşi gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boğaz manzaralı dubleks villası zamanında FETÖ iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya’dan kredi ile alındığı için basına ‘Bank Asya Yalısı’ olarak yansımıştı. Nagehan Alçı ve şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eski eşi Kütahyalı’nın lüks dubleks villası, 165 milyon lira ile satışa sunuldu.Satış ilanıyla kamuoyuyla paylaşılan villanın özellikleri sosyal medyada ilgi çekerek sıkça paylaşılmaya başlandı. 800 metrekare kapalı alana sahip villada 5 banyolu oda, iki kış bahçesi, 120 metrekare müstakil yüzme havuzu, 500 metrekare geniş bahçe ve özel konumlandırılmış Boğaz’a bakan seyir terası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kavga-eden-cift-ortaligi-birbirine-katti-biri-evi-yakti-digeri-emanet-araci-parcaladi-1087823021.html
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nagehan alçı, rasim ozan kütahyalı, bank asya, fetö, villa
nagehan alçı, rasim ozan kütahyalı, bank asya, fetö, villa
Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın villası satışa çıktı
14:32 09.09.2024 (güncellendi: 14:44 09.09.2024)
Özel bir emlak ofisi tarafından 19 Ağustos'ta satışa çıkartılan villa, 'Çengelköy Sultan Makamı' adıyla 165 milyon lira fiyatla ilana yansıdı.
Gazeteci Nagehan Alçı ve boşandığı eşi gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boğaz manzaralı dubleks villası zamanında FETÖ iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya’dan kredi ile alındığı için basına ‘Bank Asya Yalısı’ olarak yansımıştı. Nagehan Alçı ve şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eski eşi Kütahyalı’nın lüks dubleks villası, 165 milyon lira ile satışa sunuldu.
Satış ilanıyla kamuoyuyla paylaşılan villanın özellikleri sosyal medyada ilgi çekerek sıkça paylaşılmaya başlandı. 800 metrekare kapalı alana sahip villada 5 banyolu oda, iki kış bahçesi, 120 metrekare müstakil yüzme havuzu, 500 metrekare geniş bahçe ve özel konumlandırılmış Boğaz’a bakan seyir terası bulunuyor.