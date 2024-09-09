https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kavga-eden-cift-ortaligi-birbirine-katti-biri-evi-yakti-digeri-emanet-araci-parcaladi-1087823021.html

Kavga eden çift ortalığı birbirine kattı: Biri evi yaktı, diğeri emanet aracı parçaladı

Kavga eden çift ortalığı birbirine kattı: Biri evi yaktı, diğeri emanet aracı parçaladı

Sputnik Türkiye

Karı koca kavgası ortalığı karıştırdı. Kadın, arabayı parçaladı adam ise iki katlı evi yaktı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T14:13+0300

2024-09-09T14:13+0300

2024-09-09T14:13+0300

türkiye

sakarya

kavga

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Sakarya Arifiye'de dün meydana gelen olayda, M.Ö. ve karısı Z.Ö. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Z.Ö., eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen 54 EL 226 plakalı araca saldırdı. Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/evlilik-yil-donumunde-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-ayaklari-ciplak-degildi-1087739354.html

türkiye

sakarya

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sakarya, kavga