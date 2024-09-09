https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kavga-eden-cift-ortaligi-birbirine-katti-biri-evi-yakti-digeri-emanet-araci-parcaladi-1087823021.html
Kavga eden çift ortalığı birbirine kattı: Biri evi yaktı, diğeri emanet aracı parçaladı
Kavga eden çift ortalığı birbirine kattı: Biri evi yaktı, diğeri emanet aracı parçaladı
Sputnik Türkiye
Karı koca kavgası ortalığı karıştırdı. Kadın, arabayı parçaladı adam ise iki katlı evi yaktı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:13+0300
2024-09-09T14:13+0300
2024-09-09T14:13+0300
türkiye
sakarya
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087822426_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_2196aa59f0b07feb47387c3e54b1489b.jpg
Sakarya Arifiye'de dün meydana gelen olayda, M.Ö. ve karısı Z.Ö. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Z.Ö., eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen 54 EL 226 plakalı araca saldırdı. Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/evlilik-yil-donumunde-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-ayaklari-ciplak-degildi-1087739354.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087822426_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ad758c6c30c87af6b5169a1954d7ff04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sakarya, kavga
Kavga eden çift ortalığı birbirine kattı: Biri evi yaktı, diğeri emanet aracı parçaladı
Karı koca kavgası ortalığı karıştırdı. Kadın, arabayı parçaladı adam ise iki katlı evi yaktı.
Sakarya Arifiye'de dün meydana gelen olayda, M.Ö. ve karısı Z.Ö. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Z.Ö., eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen 54 EL 226 plakalı araca saldırdı. Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.