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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israil-ordusundan-tulkerim-kentine-yeni-baskin-1087821916.html
İsrail ordusundan Tulkerim kentine yeni baskın
İsrail ordusundan Tulkerim kentine yeni baskın
Sputnik Türkiye
10 gündür süren saldırısı sonrasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin ve Tulkerim’den ardında büyük yıkım bırakarak geri çekilen İsrail ordusunun... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:03+0300
2024-09-09T14:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
batı şeria
cenin mülteci kampı
hava saldırısı
filistin
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Filistin halkının, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin yeniden saldırmak için geri döneceklerinden duyduğu endişeleri gerçeğe dönüşürken, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine hava destekli baskın düzenlediği belirtildi.İsrail ordusun, ağır iş makineleriyle girdiği Tulkerim kentinde altyapıyı tahrip ettiği vurgulanan haberde, Tulkerim Mülteci Kampı'nda altyapının hasar görmesi nedeniyle iletişim ve internet hatlarının kesildiği ifade edildi.Netanyahu'nun Batı Şeria'daki buldozerli stratejisiBirleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçen haftanın kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirirken, İsrail ordusunun bölgedeki eylemlerini Sputnik’e değerlendiren El Fetih Devrim Konseyi üyesi Kefah Harb, İsrail'in Cenin ve Tulkerim’den çekildiğini duyurmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik yüksek sesli bir açıklama olarak nitelendirirken, gerçekte İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.Harb, “Netanyahu (İsrail Başbakanı Benyamin) liderliğindeki sağcı hükümet, Filistin halkını yerinden etme, yok etme ve bağımsız bir Filistin devleti olasılığını sona erdirme planlarını defalarca açıkladı” ifadelerini kullanırken, şunları kaydetti:Bir başka Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi olan Taysir Nasrallah ise yine Sputnik’e verdiği demecinde, bu operasyonda İsrail ordusunun, altyapıyı olabildiğince tahrip etmek ve mümkün olduğunca çok sayıda Filistinliyi öldürmek için uçak, buldozer ve saldırı timlerini kullandığının altını çizerken, “Direniş üyelerini tecrit etmeye ve kasabaları yaşanmaz hale getirerek insanların buraları terk etmesini sağlamaya çalıştılar” diye kaydetti.İsrail ordusunun Cenin'den çekildiğine dair resmi açıklamasından sonra bile Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetinin saldırılara, yıkımlara ve suikastlara devam ettiğine dikkat çeken Nasrallah, konuşmasını, “Bu saldırganlık, dehşet verici uluslararası sessizlik ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan desteği ışığında daha da yoğunlaşabilir” diye tamamladı.İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, 'Yaz Kampları' adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gün süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/filistin-lideri-abbas-gazzeyi-ziyaret-etmekte-kararli-1087803149.html
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israil gazze, israil hamas, gazze şeridi
israil gazze, israil hamas, gazze şeridi

İsrail ordusundan Tulkerim kentine yeni baskın

14:03 09.09.2024 (güncellendi: 14:07 09.09.2024)
© Sputnik / Issam RimawiGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Issam Rimawi
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10 gündür süren saldırısı sonrasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin ve Tulkerim’den ardında büyük yıkım bırakarak geri çekilen İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde yeni baskın düzenlediği bildirildi.
Filistin halkının, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin yeniden saldırmak için geri döneceklerinden duyduğu endişeleri gerçeğe dönüşürken, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine hava destekli baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail ordusun, ağır iş makineleriyle girdiği Tulkerim kentinde altyapıyı tahrip ettiği vurgulanan haberde, Tulkerim Mülteci Kampı'nda altyapının hasar görmesi nedeniyle iletişim ve internet hatlarının kesildiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'daki buldozerli stratejisi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçen haftanın kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirirken, İsrail ordusunun bölgedeki eylemlerini Sputnik’e değerlendiren El Fetih Devrim Konseyi üyesi Kefah Harb, İsrail'in Cenin ve Tulkerim’den çekildiğini duyurmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik yüksek sesli bir açıklama olarak nitelendirirken, gerçekte İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.
Harb, “Netanyahu (İsrail Başbakanı Benyamin) liderliğindeki sağcı hükümet, Filistin halkını yerinden etme, yok etme ve bağımsız bir Filistin devleti olasılığını sona erdirme planlarını defalarca açıkladı” ifadelerini kullanırken, şunları kaydetti:

Netanyahu'nun Batı Şeria'daki stratejisi, Filistin şehirlerini parçalamak, topraklarına el koymak, İsrail yerleşimlerini genişletmek, tutuklamak ve saldırmak, altyapıyı ve evleri yıkmak, Filistinlileri yoksullaştırmak ve Filistin halkını açlığa mahkum etmeye çalışmaktır. Netanyahu'nun son basın toplantısında sunduğu ve Batı Şeria'yı İsrail'in bir parçası olarak gösteren harita, İsrail'in ne istediğini bir kez daha göstermektedir. Ancak Filistin halkı ise hakları için kararlılıkla mücadele etmeye devam etmektedir.

Bir başka Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi olan Taysir Nasrallah ise yine Sputnik’e verdiği demecinde, bu operasyonda İsrail ordusunun, altyapıyı olabildiğince tahrip etmek ve mümkün olduğunca çok sayıda Filistinliyi öldürmek için uçak, buldozer ve saldırı timlerini kullandığının altını çizerken, “Direniş üyelerini tecrit etmeye ve kasabaları yaşanmaz hale getirerek insanların buraları terk etmesini sağlamaya çalıştılar” diye kaydetti.
İsrail ordusunun Cenin'den çekildiğine dair resmi açıklamasından sonra bile Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetinin saldırılara, yıkımlara ve suikastlara devam ettiğine dikkat çeken Nasrallah, konuşmasını, “Bu saldırganlık, dehşet verici uluslararası sessizlik ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan desteği ışığında daha da yoğunlaşabilir” diye tamamladı.
İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, 'Yaz Kampları' adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gün süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.
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