https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/milli-egitim-bakani-tekin-narin-kizimiz-da-bir-ogrencimiz-faillerinin-hesap-verecegine-inaniyorum-1087810629.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Narin kızımız da bir öğrencimiz, faillerinin hesap vereceğine inanıyorum
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Narin kızımız da bir öğrencimiz, faillerinin hesap vereceğine inanıyorum
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, günler sonra cansız bedeni bulunan Narin'e ilişkin de konuştu ve... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:52+0300
2024-09-09T09:52+0300
2024-09-09T09:52+0300
türkiye
kayıp narin
narin güran
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Arjantin İlkokulu'nda 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.Bakan Tekin, Narin'in faillerinin yakalanmasına ilişkin de mesaj verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-otopsi-islemi-tamamlandi-bakan-tunctan-aciklama-geldi-kimyasal-biyolojik-ve-patolojik-1087806126.html
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kayıp narin, narin güran, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
kayıp narin, narin güran, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Narin kızımız da bir öğrencimiz, faillerinin hesap vereceğine inanıyorum
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, günler sonra cansız bedeni bulunan Narin'e ilişkin de konuştu ve "Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz, faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Arjantin İlkokulu'nda 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Tekin, Narin'in faillerinin yakalanmasına ilişkin de mesaj verdi.
"Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum."