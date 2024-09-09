https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/meteoroloji-verileri-guncelledi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-geldi-daha-kuvvetlisi-geliyor-1087805292.html

Meteoroloji verileri güncelledi, İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi: 'Daha kuvvetlisi geliyor'

Meteoroloji verileri güncelledi, İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi: 'Daha kuvvetlisi geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı. İstanbul dahil birçok il için sağanak, sel, su baskını ve dolu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T06:29+0300

2024-09-09T06:29+0300

2024-09-09T06:29+0300

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Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok il için sağanak, sel, su baskını ve dolu yağacak.'İstanbul için çarşamba ve perşembe gününe uyarı'CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE 17°C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°CParçalı bulutluİZMİR 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu aksam Karhamanmaraş çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 37°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 25°C, 33°CAz bulutluBURDUR 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluHATAY 23°C, 36°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Yozgat, Aksaray, Konya'nın doğusu ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 16°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Gümüşhane'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, yarın öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri, Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 33°CParçalı ve çok bulutluVAN 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Gaziantep çevreleri ile yarın öğleden sonra Batman ile Siirt çevreleri, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 37°CAz bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı bugün akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi sabah saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerine kadar yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m sabah yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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