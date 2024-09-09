Meteoroloji verileri güncelledi, İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi: 'Daha kuvvetlisi geliyor'
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı. İstanbul dahil birçok il için sağanak, sel, su baskını ve dolu uyarısı yapıldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.
Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok il için sağanak, sel, su baskını ve dolu yağacak.
'İstanbul için çarşamba ve perşembe gününe uyarı'
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey (İstanbul dahil) ve doğusu Batı Karadeniz kuvvetli Öğlen den itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğusu kuvvetli yağışlı. İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 27 C. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir. Sıcaklık 2 derece düştü pazartesi tekrar 2 derece yükselir. Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu aksam Karhamanmaraş çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu aksam Karhamanmaraş çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu
Az bulutlu
BURDUR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Yozgat, Aksaray, Konya'nın doğusu ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Yozgat, Aksaray, Konya'nın doğusu ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Gümüşhane'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Gümüşhane'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, yarın öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri, Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, yarın öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri, Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Gaziantep çevreleri ile yarın öğleden sonra Batman ile Siirt çevreleri, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Gaziantep çevreleri ile yarın öğleden sonra Batman ile Siirt çevreleri, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı bugün akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı bugün akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi sabah saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerine kadar yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m sabah yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi sabah saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerine kadar yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m sabah yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.