https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/malezya-kamu-kalkinma-fonu-yolsuzlugu-sorusturmasi-kim-kardashiana-kadar-uzandi--1087821257.html

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması, Kim Kardashian'a kadar uzandı

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması, Kim Kardashian'a kadar uzandı

Sputnik Türkiye

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğuyla ilgili davada deniz aşırı şirketler aracılığıyla yaklaşık 2.4 milyon doların aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T13:51+0300

2024-09-09T13:51+0300

2024-09-09T13:51+0300

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malezya

yolsuzluk

kim kardashian

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Malezya'da görülen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın, zoom üzerinden Yüksek Mahkemeye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait 'Good Star' isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.Para transferinin sebebi henüz bilinmiyorAğustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen 'Talamasca' isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü.Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin 'müzik üretimi için ödeme' gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.1MDB yolsuzluğu nedir?Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor. Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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