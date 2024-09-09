https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/malezya-kamu-kalkinma-fonu-yolsuzlugu-sorusturmasi-kim-kardashiana-kadar-uzandi--1087821257.html
Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması, Kim Kardashian'a kadar uzandı
Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması, Kim Kardashian'a kadar uzandı
Sputnik Türkiye
Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğuyla ilgili davada deniz aşırı şirketler aracılığıyla yaklaşık 2.4 milyon doların aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T13:51+0300
2024-09-09T13:51+0300
2024-09-09T13:51+0300
dünya
malezya
yolsuzluk
kim kardashian
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056914945_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_730f5163ee6c449f483fc10f905770b4.jpg
Malezya'da görülen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın, zoom üzerinden Yüksek Mahkemeye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait 'Good Star' isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.Para transferinin sebebi henüz bilinmiyorAğustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen 'Talamasca' isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü.Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin 'müzik üretimi için ödeme' gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.1MDB yolsuzluğu nedir?Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor. Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yolsuzlukla-suclanan-eski-nijerya-merkez-bankasi-baskaninin-iki-milyon-dolardan-fazla-parasina-el-1086930811.html
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056914945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8b50235b1d802c3eb4e6fb681f8bd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malezya, yolsuzluk, kim kardashian
malezya, yolsuzluk, kim kardashian
Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması, Kim Kardashian'a kadar uzandı
Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğuyla ilgili davada deniz aşırı şirketler aracılığıyla yaklaşık 2.4 milyon doların aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu ABD'li üç ünlüye gönderildiği iddia edildi.
Malezya'da görülen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın, zoom üzerinden Yüksek Mahkemeye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.
Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait 'Good Star' isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.
Para transferinin sebebi henüz bilinmiyor
Ağustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen 'Talamasca' isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü.
Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin 'müzik üretimi için ödeme' gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor. Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.