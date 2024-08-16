https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yolsuzlukla-suclanan-eski-nijerya-merkez-bankasi-baskaninin-iki-milyon-dolardan-fazla-parasina-el-1086930811.html

Yolsuzlukla suçlanan eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı'nın iki milyon dolardan fazla parasına el konulacak

Yolsuzlukla suçlanan eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı'nın iki milyon dolardan fazla parasına el konulacak

Sputnik Türkiye

Nijerya eski Merkez Bankası Başkanı Emefiele'nin 2 milyon dolardan fazla parasına ve mal varlığına el konulmasına karar verildi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T15:45+0300

2024-08-16T15:45+0300

2024-08-16T15:45+0300

dünya

nijerya

cbn

godwin emefiele

mal varlığı

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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Nijerya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevine son verilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele hakkında karar verildi.Logos'taki Yüksek Mahkeme, eski başkan hakkında Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) başvurusunu karara bağladığını açıkladı. Yargıç Akintayo Aluko, Emefiele'nin ülkedeki bankalarda tuttuğu 2 milyon 45 bin dolar ile 7 arazi ve bazı mal varlıklarına el konulmasının kararı verdiğini belirtti.Lagos'taki Yüksek Mahkeme, mayısta da Emefiele'nin 5,26 milyon dolar parası ile mal varlığına el konulması kararı vermişti.Tutuklandı kefaletle serbest kaldıNijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Haziran 2023'te yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Emefiele'nin görevine son verdi. EFCC, Kasım 2023 başında Emefiele'yi yaklaşık 1,3 milyon dolar tutarında 6 yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçladı.Bu iddialar üzerine mahkeme, Emefiele'nin tutuklanmasına karar verdi.​​​​​​​ Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirmesinin ardından 23 Aralık 2023'te serbest bırakıldı.EFCC, ocakta Emefiele hakkında 14 maddelik yeni suç duyurusunda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230610/nijerya-merkez-bankasi-baskani-emefiele-gorevden-alindi-1072247090.html

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nijerya, cbn, godwin emefiele , mal varlığı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması