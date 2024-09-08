https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-sahibine-altin-madalya-takdim-edilecek-1087795018.html

Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün sahibine altın madalya takdim edilecek

Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün sahibine altın madalya takdim edilecek

Sputnik Türkiye

Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü sahibine kişisel altın madalya takdim edilmesine dair madde ışığında Rusya Barış Vakfı tarafından muazzam bir araştırma... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T17:34+0300

2024-09-08T17:34+0300

2024-09-08T17:34+0300

dünya

rusya

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bolşoy tiyatrosu

ödül töreni

lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı

altın madalya

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Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü sahibine kişisel altın madalya takdim edilmesine dair madde ışığında Rusya Barış Vakfı tarafından dünya çapında branş uzmanlarıyla istişare edilerek muazzam bir araştırma yürütüldü ve madalya için benzersiz bir tasarım geliştirdi.Ön tarafa ödülün adının geldiği Lev Tolstoy’un portresinin ve imzasının, arka tarafa ise ödülü kazananın adı ve ödül yılının konulmasına karar verildi. Bu haliyle madalya taslağı, vakfın Mütevelli Heyeti tarafından onaylandı.Ardından dünya deneyimi, ödülün düzeyi ve önemi dikkate alınarak madalyanın boyutları, ağırlığı, üretim malzemesi (altın) gibi parametreleri belirlendi. Fikirden üretim sürecine kadar geçen toplam bir yıl içinde madalya, şu anda sahip olduğu parametrelere kavuştu.Ödül sahibine ayrıca diploma da takdim edilecekÖdül sahibine takdim edilecek diplomanın tasarımı da Vakıf yetkilileri tarafından geliştirilerek kurucular ve Mütevelli Heyet üyeleri tarafından onaylandı. Diplomanın koyu bordo deri kapağında altın baskı ile işlenmiş defne dalı ve ödülün adı, yazılı kısımda ise ödül sahibinin adı, ödülün verildiği yıl ve veriliş nedeni yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/uluslararasi-baris-odulu-onumuzdeki-yillarda-barisi-koruma-faaliyetlerinin-temel-projelerinden-biri-1087793601.html

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rusya, rusya barış vakfı, bolşoy tiyatrosu, ödül töreni, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, altın madalya