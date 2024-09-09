https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lavrov-ukraynadaki-ihtilafin-cozumune-iliskin-kilit-sorunu-acikladi-1087829207.html

Lavrov, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin kilit sorunu açıkladı

Lavrov, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin kilit sorunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da sona eren 7. Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyalog Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T17:30+0300

2024-09-09T17:30+0300

2024-09-09T17:30+0300

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Kiev ile olası müzakereler hakkında değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna sorununun çözümünün toprak değişimi meselesi olarak ele alınmasının ciddi olmadığına vurgu yaparken, kilit sorunun oradaki insanların haklarıyla ilgili olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Eğer ateşkes çağrılarını tartışıyor ve toprak takasını düşünüyorsak bu hiç ciddi değil. Çünkü oradaki sorun toprak değil. Sorun (Ukrayna'da) yasalarla çiğnenen insan haklarıdır. Ve siyasi alanda dolaşan inisiyatiflerin hiçbiri bunlardan özellikle bahsetmemektedir” ifadelerini kullandı.Lavrov, bu konuyu, krizin aşılmasına yardımcı olmak için belirli ve Moskova için anlaşılabilir bir yaklaşım gösteren Hindistan ve Brezilyalı mevkidaşları ile görüştüğünü belirtirken, yabancı mevkidaşlarının dikkatini Rusça konuşan nüfusun haklarının durumun çözümünde kilit bir mesele olduğuna çektiğini kaydetti.Rus Dışişleri Bakanı, ayrıca Vladimir Zelenskiy’in çatışmayı sona erdirmek için öne sürdüğü koşulları ültimatom olarak nitelendirirken, bu talepleri destekleyen Batı’nın da durumun çözümüne ilişkin dürüst anlaşmalara hazır olmadığını gösterdiğini ifade etti.Ukrayna'nın müttefiklerinin Rusya'nın savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğramasını umduklarına değinen Lavrov, Moskova’nın, Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin olası bir zirvenin yeri hakkında konuşmaya, orada ne konuşulacağını anladığında hazır olacağını vurguladı.“Mesele nerede ve hangi ortamda buluşulacağı değil, neyin görüşüleceği meselesidir” diyen Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Batı ile etkileşime girmeyi reddetmediğini, ancak G20 çalışmaları çerçevesinde yapıldığı gibi bir çıkar dengesi aramak gerektiğini söylerken, “Batı ile iletişim kapılarını kapatmıyoruz, BM de bunun için var. Ancak BM'de terbiyeli davranmalı ve bu Birleşmiş Milletler kürsüsünü sadece sürekli suçlamalar, yanlış iddialar için kullanmamalı, tüm bunları çıkarlar arasında bir denge aramak için kullanmalılar” diye kaydetti.

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rusya ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanı