https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-suudi-arabistanda-1087799082.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suudi Arabistan’da

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suudi Arabistan’da

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 9 Eylül'de planlanan Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyalog... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T20:06+0300

2024-09-08T20:06+0300

2024-09-08T20:06+0300

politika

rusya

körfez işbirliği konseyi (kik)

körfez arap ülkeleri işbirliği konseyi (kik)

diyalog

rusya dışişleri bakanlığı

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diplomasi

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25 Mayıs 1981'de Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman tarafından Abu Dabi’de kurulan KİK’in başkent Riyad’daki toplantısına katılacak olan Lavrov’un, etkinlik marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanırken, tarafların Basra Körfezi bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi, kriz yönetimi ve enerji alanında koordinasyon da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konuları ele alması bekleniyor.KİK merkezini sınırları içerisinde barındıran Suudi Arabistan'ın başkentinde düzenlenecek toplantıda yer alacak olan heyet başkanları, aynı zamanda Ortadoğu'yu saran Filistin-İsrail çatışması, Suriye, Yemen ve Libya da dâhil olmak üzere bölgedeki durumu ele alacak.Rusya, Körfez ülkeleri ile bağlarını güçlendiriyorBahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan KİK üyeleriyle ilişkilerini son dönemde güçlendirmeyi hedefleyen Rusya, 10 Temmuz 2023 tarihinde Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 6. Stratejik Diyalog Toplantısı’na ev sahipliği yapmıştı.Lavrov, bu etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu formatın oluşturulmasının üzerinden 12 yıl geçtiğini, bu süre boyunca stratejik diyaloğun, önemli bölgesel ve küresel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, ülkeler arasında ekonomik ve insani işbirliğini geliştirmek için etkili bir mekanizma olarak kendisini kanıtladığını söylemişti.Ne Rusya ne de Körfez ülkelerinin üçüncü taraflarla ilişkilerine karışmaya çalışmadığına dikkati çeken Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri, “karşılıklı saygıya dayalı, birbirlerinin çıkarlarını gözeten, müzakere edilen herhangi bir konuya ortak yaklaşımlar konusunda fikir birliği oluşturma arzusuna dayalı dostane ortaklık” olarak nitelendirmişti.'Yakın ilişkilerimizin olduğu ülkeler arasında Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yer alıyor'Lavrov, bu yılın başında, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendirdiği genişletilmiş basın toplantısında yaptığı konuşmada ise, Rusya'nın Çin başta olmak üzere yakın işbirliği içerisinde olduğu dost ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını vurgularken, “Eğer yakın çevremizden bahsedecek olursak, elbette bunlar Ortadoğu ülkeleridir. Yakın ilişkilerimizin olduğu ülkeler arasında Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yer almaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-turkiyenin-brics-konusunda-ciddi-oldugunu-goruyoruz-1087711706.html

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