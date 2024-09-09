https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kuzey-romanyada-hafta-sonu-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi--1087821765.html
Kuzey Romanya'da hafta sonu çıkan yangında yaklaşık 4 bin hektar alan hasar gördü
Kuzey Romanya'da hafta sonu çıkan yangında yaklaşık 4 bin hektar alan hasar gördü
Sputnik Türkiye
Romanya'nın kuzeyinde hafta sonu etkili olan yangınlarda 3 bin 700 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:02+0300
2024-09-09T14:02+0300
2024-09-09T14:09+0300
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orman yangını
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yangın söndürme
itfaiye ekipleri
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Kuzey Romanya'da Cuma gününde başlayan yangınlarda 3 bin 700 hektardan fazla alanın yandığı duyuruldu.Geçen üç günde, bölge genelinde kayıtlara geçen 746 yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer yangının neden çıktığını bilmediklerini belirtirken konu ile alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Kuzey Romanya'daki Maramures ilçesi sakinleri, bölgedeki büyük yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerini beklerken kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi. Alevlerin bir anda yayıldığını söyleyen sakinler, yetkililerin yangını söndürmesinin ardından oluşan hasarı inceliyor.Bölgede cumartesi günü çıkan yangında tüm meyve bahçeleri ve altı depo küle dönerken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 90 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.Ülke genelinde hafta sonu toplamda 3 bin 700 kişiye tıbbi yardım sağlanırken, yetkililer insanları ve hayvanları kurtarmak ve güvenli ortama yerleşmelerini sağlamak için büyük çaba harcadıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/antalya-kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-yogun-mudahale-suruyor-1087797508.html
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romanya, orman yangını, yangın, yangın söndürme, itfaiye ekipleri, acil durum
romanya, orman yangını, yangın, yangın söndürme, itfaiye ekipleri, acil durum
Kuzey Romanya'da hafta sonu çıkan yangında yaklaşık 4 bin hektar alan hasar gördü
14:02 09.09.2024 (güncellendi: 14:09 09.09.2024)
Romanya'nın kuzeyinde hafta sonu etkili olan yangınlarda 3 bin 700 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.
Kuzey Romanya'da Cuma gününde başlayan yangınlarda 3 bin 700 hektardan fazla alanın yandığı duyuruldu.
Geçen üç günde, bölge genelinde kayıtlara geçen 746 yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer yangının neden çıktığını bilmediklerini belirtirken konu ile alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kuzey Romanya'daki Maramures ilçesi sakinleri, bölgedeki büyük yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerini beklerken kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi. Alevlerin bir anda yayıldığını söyleyen sakinler, yetkililerin yangını söndürmesinin ardından oluşan hasarı inceliyor.
Bölgede cumartesi günü çıkan yangında tüm meyve bahçeleri ve altı depo küle dönerken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 90 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Ülke genelinde hafta sonu toplamda 3 bin 700 kişiye tıbbi yardım sağlanırken, yetkililer insanları ve hayvanları kurtarmak ve güvenli ortama yerleşmelerini sağlamak için büyük çaba harcadıklarını bildirdi.