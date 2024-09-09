https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israilin-suriyeye-hava-saldirisinda-can-kaybi-artiyor-1087820759.html

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında can kaybı artıyor

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında can kaybı artıyor

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Suriye'nin Hama kenti yakınlarındaki Misyaf'a hava saldırısı düzenlerken, bu saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T13:23+0300

2024-09-09T13:23+0300

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İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 farklı hava saldırısı düzenlediği kaydedilirken, Sputnik’e konuşan Misyaf Devlet Hastanesi Başhekimi Faysal Haydar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin orta kesimlerindeki Misyaf'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.Haydar, açıklamasında, “İsrail'in gece saatlerinde Hama vilayetinde düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 34 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın kuzeybatısından düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü açıklamıştı. Saldırılar Suriye'nin orta kesimlerinde Suriye ordusuna ait bazı tesisleri hedef almıştı.Suriye haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyururken, iddialara ilişkin İsrail tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-en-az-3-olu-1087807351.html

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