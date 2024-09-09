https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-en-az-3-olu-1087807351.html
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: En az 3 ölü
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: En az 3 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan askeri hedeflere saldırı düzenlediği, Suriye hava savunmasının birkaç... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T07:23+0300
2024-09-09T07:23+0300
2024-09-09T07:36+0300
dünya
suriye
israil
hava saldırısı
hava savunma
suriye ordusu
ortadoğu
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070466370_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_d793337f14636166dd179a73769bdc27.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 9 Eylül akşam saatlerinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan’ın kuzeybatısına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde bir dizi askeri hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi. Suriye hava savunmasının saldırıyı püskürttüğü, ama bazı füzelerin yere düştüğü belirtilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı, ayrıca maddi zararın oluştuğu aktarıldı.Suriye’nin Misyaf kentindeki Ulusal Hastane’nin Direktörü Feysal Haydar, yerel medyaya açıklamasında, İsrail’in kent çevresindeki hedeflere gerçekleştirdiği saldırıda ölen kişi sayısının 4’e çıktığını, 13 kişinin de yaralandığını söyledi. Direktör, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu kaydetti.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/irak-hukumeti-duyurdu-abd-2-yil-icerisinde-cekilecek-1087796818.html
suriye
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070466370_86:0:939:640_1920x0_80_0_0_370a1af1c16f635af1f7bef0677b2db4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, israil, hava saldırısı, hava savunma, suriye ordusu, ortadoğu, lübnan
suriye, israil, hava saldırısı, hava savunma, suriye ordusu, ortadoğu, lübnan
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: En az 3 ölü
07:23 09.09.2024 (güncellendi: 07:36 09.09.2024)
İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan askeri hedeflere saldırı düzenlediği, Suriye hava savunmasının birkaç füzeyi engellediği bildirildi. Saldırıda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Suriye Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 9 Eylül akşam saatlerinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan’ın kuzeybatısına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde bir dizi askeri hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi. Suriye hava savunmasının saldırıyı püskürttüğü, ama bazı füzelerin yere düştüğü belirtilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı, ayrıca maddi zararın oluştuğu aktarıldı.
Suriye’nin Misyaf kentindeki Ulusal Hastane’nin Direktörü Feysal Haydar, yerel medyaya açıklamasında, İsrail’in kent çevresindeki hedeflere gerçekleştirdiği saldırıda ölen kişi sayısının 4’e çıktığını, 13 kişinin de yaralandığını söyledi. Direktör, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu kaydetti.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.