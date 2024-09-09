https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-en-az-3-olu-1087807351.html

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: En az 3 ölü

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: En az 3 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan askeri hedeflere saldırı düzenlediği, Suriye hava savunmasının birkaç... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T07:23+0300

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Suriye Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 9 Eylül akşam saatlerinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan’ın kuzeybatısına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde bir dizi askeri hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi. Suriye hava savunmasının saldırıyı püskürttüğü, ama bazı füzelerin yere düştüğü belirtilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı, ayrıca maddi zararın oluştuğu aktarıldı.Suriye’nin Misyaf kentindeki Ulusal Hastane’nin Direktörü Feysal Haydar, yerel medyaya açıklamasında, İsrail’in kent çevresindeki hedeflere gerçekleştirdiği saldırıda ölen kişi sayısının 4’e çıktığını, 13 kişinin de yaralandığını söyledi. Direktör, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu kaydetti.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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suriye, israil, hava saldırısı, hava savunma, suriye ordusu, ortadoğu, lübnan