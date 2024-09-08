https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/filistin-lideri-abbas-gazzeyi-ziyaret-etmekte-kararli-1087803149.html

Filistin lideri Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı

Filistin lideri Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı

Sputnik Türkiye

İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla Gazze Şeridi’ne bizzat gitme kararı aldığını daha önce TBMM'deki konuşmasında ilk kez duyuran Filistin Devlet Başkanı... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T23:26+0300

2024-09-08T23:26+0300

2024-09-08T23:26+0300

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Fetih Hareketi Merkez Komitesi Ramallah'ta Abbas başkanlığında toplanırken, görüşmede konuşan Filistin lideri, Merkez Komitesi üyelerine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için uluslararası ve Arap dünyasının desteğini almak adına Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.Abbas, savaşın durması ve Filistin devletinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Gazze'de de tüm görevlerini üstlenmesi adına yapılması planlanan Gazze ziyareti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleri ise dünyanın tüm liderleri ile özgür insanlarını, "İsrail'in ABD'nin desteğiyle çocuk, kadın ve yaşlıları öldürme çılgınlığının" önüne geçmek için en iyi seçenek olan Gazze ziyaretini desteklemeye çağırdı.Komite, İsrail'i, Batı Şeria'daki kent ve kasabalarda uyguladığı baskın, kan dökme ve toplu cezalandırma politikasından vazgeçirmek için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunurken, ayrıca, uluslararası hukuk kuruluşlarını, İsrail hapishanelerinde işkence ve her türlü kötü muameleye maruz kalan Filistinli mahkum ve esirlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız" ifadelerini kullanmıştı.Filistin lideri Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmüştüGeçtiğimiz haftalarda başkent Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Putin’le bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, bu görüşmede Filistinliler arası uzlaşmayı da ele aldığı açıklanırken, hükümetin uzlaşma yoluyla Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde birleşik yönetim konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığı vurgulanmıştı.Putin, görüşmenin başında Abbas’ı Moskova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, “Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elinde silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak Ortadoğu ve Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor” ifadelerini kullanmıştı.Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin hazırlıkları konusunda Rusya'dan destek istediğini, Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nda düzenlenen basın toplantısında duyuran Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Abbas’ın Gazze Şeridi'ne gitme kararının bölgedeki ateşkes için ciddi bir çaba olduğunu söylemişti.Rusya, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak için 2002'de kurulan, ABD, AB ve BM'nin de yer aldığı Ortadoğu Dörtlüsü'nün üyesi niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/israil-savunma-bakani-gallanttan-hamasin-yeni-liderine-tehdit-ona-da-ulasacagiz-1087798618.html

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mahmud abbas, gazze, filistin lideri