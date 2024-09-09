https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ingilterede-bir-ev-10-sterlinlik-baslangic-fiyatiyla-satisa-cikarildi-ancak-onemli-bir-sorun-var-1087829049.html

İngiltere'de bir ev 10 sterlinden açık artırmaya çıktı: 'Heyelan bölgesi ve uçurum kenarında'

İngiltere'de bir ev 10 sterlinden açık artırmaya çıktı: 'Heyelan bölgesi ve uçurum kenarında'

Sputnik Türkiye

İngiltere, Wight Adası'nda bulunan bir ev, 10 sterlinlik başlangıç fiyatıyla açık artırmada satışa çıkarıldı. Ancak ev sahibi, evin yakın zamanda 40 dönümlük... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T17:27+0300

2024-09-09T17:27+0300

2024-09-09T17:40+0300

yaşam

ingiltere

satılık ev

internet sitesi

müzayede

açık artırma

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İngiltere'de bir ev sahibi, evini 10 sterlinlik başlangıç fiyatıyla satışa çıkardığını duyurdu. Ancak evin önemli bir sorunu var.Bugünlerde yaşam maliyetleri, emlak piyasasındaki artış oranları takip edilemez bir hızla artarken İngiltere Ev Fiyat Endeksi (HPI) verilerine göre ortalama bir evin fiyatı geçen yıldan bu yana yüzde 2.7 oranında artarak 287 bin 924 sterline çıktı.Uçurumun kenarındaki bu ev, İngiltere'nin Wight Adasında bulunuyor. Evin sahibi, sadece 10 sterlinlik başlangıç fiyatıyla evi açık arttırmaya çıkardığını belirtti. Ev, geçen Aralık ayında 16 hektarlık alanın (40 dönümlük) çökmesinden sonra yakın zamanda heyelan yaşayan bir bölgenin içinde bulunuyor. Bölgede bulunan yaklaşık 20 mülk sakinleri heyelanın ardından evlerini terk etmek zorunda kalırken bazılarının bölgeye hiç geri dönmediği bildirildi.'Evin içerisini incelemek mümkün değil'İnternette bir açık arttırma sitesine eklenen evin 'iki odalı yarı müstakil bir ev olduğu, sadece nakit alıcıların ilgilenebileceği' listelenirken 'heyelan olan bir alanın bitişiğinde bulunduğu ancak binada ve arazide yalnızca küçük yapısal hasarlar olduğu' açıklaması bulunuyor. İlanda ayrıca 'evin içeriden incelenmesinin mümkün olmayacağı' belirtiliyor.Yapılan araştırmada mülk satış geçmişine göre, ev en son 1999 yılında 60 bin sterline satılmış.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/87-yasindaki-ev-sahibi-evini-kiracilarina-miras-birakti-1086762887.html

ingiltere

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ingiltere, satılık ev, internet sitesi, müzayede, açık artırma