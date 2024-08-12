https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/87-yasindaki-ev-sahibi-evini-kiracilarina-miras-birakti-1086762887.html

87 yaşındaki ev sahibi evini kiracılarına miras bıraktı

87 yaşındaki ev sahibi evini kiracılarına miras bıraktı

Sputnik Türkiye

Hollanda'da bir emlak sahibi, hayatında sadece bir kere görüştükleri kiracısına oturduğu evi hediye etti. Ölümünden sonra, kiracılarının bir kısmına... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:57+0300

2024-08-12T17:57+0300

2024-08-12T17:57+0300

yaşam

hollanda

kiracı

kira

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg

Hollanda'da 87 yaşındaki emlak sahibi, ömrü boyunca edindiği on altı mülkünün bir kısmını kiracılarına miras olarak bıraktı. Yakın bir akrabası olmayan ev sahibi, ölümünden sonra kiracılarından bazılarının hayatlarını unutulamayacak bir şekilde değiştirdi.Kiracılardan biri olan 33 yaşındaki Bram Brekelmans, kirada oturduğu evi 2016 yılında yeni evlendiği eşiyle beraber satın almıştı. Boşanma kararlarından sonra 87 yaşındaki emlak sahibi evi satın almış, Brekelmans evde kiracı olarak yaşamaya başlamıştı. Kiracı, evi tekrardan satın almayı düşünse de finansal açıdan imkansız olduğunu düşünürken sadece bir kere konuştuğu Hollandalı ev sahibi mirasında, ölümünden sonra evin Brekelmans'a hediye edilmesini istediğini belirtti. Bram Brekelmans artık evinde 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-1086355886.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, kiracı, kira, ekonomi