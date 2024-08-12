https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/87-yasindaki-ev-sahibi-evini-kiracilarina-miras-birakti-1086762887.html
87 yaşındaki ev sahibi evini kiracılarına miras bıraktı
87 yaşındaki ev sahibi evini kiracılarına miras bıraktı
Sputnik Türkiye
Hollanda'da bir emlak sahibi, hayatında sadece bir kere görüştükleri kiracısına oturduğu evi hediye etti. Ölümünden sonra, kiracılarının bir kısmına... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T17:57+0300
2024-08-12T17:57+0300
2024-08-12T17:57+0300
yaşam
hollanda
kiracı
kira
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg
Hollanda'da 87 yaşındaki emlak sahibi, ömrü boyunca edindiği on altı mülkünün bir kısmını kiracılarına miras olarak bıraktı. Yakın bir akrabası olmayan ev sahibi, ölümünden sonra kiracılarından bazılarının hayatlarını unutulamayacak bir şekilde değiştirdi.Kiracılardan biri olan 33 yaşındaki Bram Brekelmans, kirada oturduğu evi 2016 yılında yeni evlendiği eşiyle beraber satın almıştı. Boşanma kararlarından sonra 87 yaşındaki emlak sahibi evi satın almış, Brekelmans evde kiracı olarak yaşamaya başlamıştı. Kiracı, evi tekrardan satın almayı düşünse de finansal açıdan imkansız olduğunu düşünürken sadece bir kere konuştuğu Hollandalı ev sahibi mirasında, ölümünden sonra evin Brekelmans'a hediye edilmesini istediğini belirtti. Bram Brekelmans artık evinde 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-1086355886.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_450:0:1950:1125_1920x0_80_0_0_2b3dc294f75ddb670d6df8dde8e8a9da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hollanda, kiracı, kira, ekonomi
hollanda, kiracı, kira, ekonomi
87 yaşındaki ev sahibi evini kiracılarına miras bıraktı
Hollanda'da bir emlak sahibi, hayatında sadece bir kere görüştükleri kiracısına oturduğu evi hediye etti. Ölümünden sonra, kiracılarının bir kısmına oturdukları evleri miras bırakan 87 yaşındaki kadının yakın akrabasının olmadığı bildirildi.
Hollanda'da 87 yaşındaki emlak sahibi, ömrü boyunca edindiği on altı mülkünün bir kısmını kiracılarına miras olarak bıraktı. Yakın bir akrabası olmayan ev sahibi, ölümünden sonra kiracılarından bazılarının hayatlarını unutulamayacak bir şekilde değiştirdi.
Kiracılardan biri olan 33 yaşındaki Bram Brekelmans, kirada oturduğu evi 2016 yılında yeni evlendiği eşiyle beraber satın almıştı. Boşanma kararlarından sonra 87 yaşındaki emlak sahibi evi satın almış, Brekelmans evde kiracı olarak yaşamaya başlamıştı.
Kiracı, evi tekrardan satın almayı düşünse de finansal açıdan imkansız olduğunu düşünürken sadece bir kere konuştuğu Hollandalı ev sahibi mirasında, ölümünden sonra evin Brekelmans'a hediye edilmesini istediğini belirtti. Bram Brekelmans artık evinde 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.