https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ilk-ders-zili-bugun-caliyor-istanbulda-okulun-ilk-gunu-trafik-yogunlugu-nasil-1087808894.html

İlk ders zili bugün çaldı: İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu nasıl?

İlk ders zili bugün çaldı: İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu nasıl?

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T08:40+0300

2024-09-09T08:40+0300

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2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğuE-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ahmet-hakandan-ilk-dersin-temasi-elestirisi-bunlara-ne-gerek-var-allah-askina-1087791725.html

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