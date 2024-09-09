https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ilk-ders-zili-bugun-caliyor-istanbulda-okulun-ilk-gunu-trafik-yogunlugu-nasil-1087808894.html
İlk ders zili bugün çaldı: İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu nasıl?
İlk ders zili bugün çaldı: İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu nasıl?
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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T08:40+0300
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2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğuE-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ahmet-hakandan-ilk-dersin-temasi-elestirisi-bunlara-ne-gerek-var-allah-askina-1087791725.html
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İlk ders zili bugün çaldı: İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu nasıl?
08:40 09.09.2024 (güncellendi: 09:17 09.09.2024)
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.
2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu
E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.