https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ahmet-hakandan-ilk-dersin-temasi-elestirisi-bunlara-ne-gerek-var-allah-askina-1087791725.html
Ahmet Hakan'dan 'ilk dersin teması' eleştirisi: Bunlara ne gerek var Allah aşkına?
Ahmet Hakan'dan 'ilk dersin teması' eleştirisi: Bunlara ne gerek var Allah aşkına?
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Ahmet Hakan, MEB tarafından açıklanan ve yarın açılacak okullarda ilk ders işlenmesi beklenen “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi”... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T15:38+0300
2024-09-08T15:38+0300
2024-09-08T15:38+0300
türkiye
ahmet hakan
öğrenci
çanakkale
filistin
insanlık
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Yarın okullar açılıyor. Tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi yapılacak.Ahmet Hakan, hazırlanan temanın konusuna dikkat çekti ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/yarin-okullar-aciliyor-istanbulda-ulasim-ucretsiz-mi-1087790230.html
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çanakkale
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ahmet hakan, öğrenci, çanakkale, filistin, insanlık
ahmet hakan, öğrenci, çanakkale, filistin, insanlık
Ahmet Hakan'dan 'ilk dersin teması' eleştirisi: Bunlara ne gerek var Allah aşkına?
Ahmet Hakan, MEB tarafından açıklanan ve yarın açılacak okullarda ilk ders işlenmesi beklenen “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasını eleştirdi ve kendi önerisini açıkladı.
Yarın okullar açılıyor. Tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi yapılacak.
Ahmet Hakan, hazırlanan temanın konusuna
dikkat çekti ve şunları ekledi:
"Bu derste... Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış. Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş. Bunlara ne gerek var Allah aşkına? Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki. Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni: İNSANLIĞIMIZDIR. Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun. Böyle bir ders yeter de artar bile."