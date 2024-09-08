Ahmet Hakan'dan 'ilk dersin teması' eleştirisi: Bunlara ne gerek var Allah aşkına?

"Bu derste... Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış. Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş. Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş. Bunlara ne gerek var Allah aşkına? Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki. Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni: İNSANLIĞIMIZDIR. Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun. Böyle bir ders yeter de artar bile."