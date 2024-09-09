https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/eski-fenerbahceli-josef-de-souza-brezilyada-silahli-saldiriya-ugradi-terligime-kadar-aldilar-1087810660.html
Eski Fenerbahçeli Josef de Souza Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı: 'Terliğime kadar aldılar'
Eski Fenerbahçeli Josef de Souza Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı: 'Terliğime kadar aldılar'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza ülkesinde silahlı saldırıya uğradı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:50+0300
2024-09-09T09:50+0300
2024-09-09T09:50+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
brezilya
futbolcu
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Türkiye'de farklı takımlarda görev aldıktan sonra ülkesindeki Vasco De Gama takımına dönen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, arabasında oğluyla bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayı bir video ile anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." sözleriyle anlattı.Brezilya polisi, olay hakkında soruşturma başlatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/unlu-brezilyali-futbolcu-neres-mac-ardindan-silahli-saldiriya-ugradi--1087505668.html
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fenerbahçe, beşiktaş, brezilya, futbolcu
fenerbahçe, beşiktaş, brezilya, futbolcu
Eski Fenerbahçeli Josef de Souza Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı: 'Terliğime kadar aldılar'
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza ülkesinde silahlı saldırıya uğradı.
Türkiye'de farklı takımlarda görev aldıktan sonra ülkesindeki Vasco De Gama takımına dönen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, arabasında oğluyla bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
Olayı bir video ile anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." sözleriyle anlattı.
Brezilya polisi, olay hakkında soruşturma başlatacak.