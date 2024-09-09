https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/disisleri-bakanligi-aysenur-ezgi-eyginin-naasinin-getirilmesi-icin-calisiyoruz-1087809985.html

Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının getirilmesi için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının getirilmesi için çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: 'İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ayşenur ezgi eygi

dışişleri bakanlığı

israil

batı şeria

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Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından dün (08.09.2024) itibariyle kapatıldığı vurgulanan açıklamada “Bu çerçevede, vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz” denildi.Ayşenur Ezgi Eygi’nin aile fertlerinin Türkiye gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğu’nun gerekli koordinasyonu sağladığı kaydedildi. Cenazenin, ailenin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/altin-icin-yeni-tahmin-yukari-hareket-gelme-ihtimali-fazla-1087807636.html

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ayşenur ezgi eygi , dışişleri bakanlığı, israil, batı şeria