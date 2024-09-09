https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/disisleri-bakanligi-aysenur-ezgi-eyginin-naasinin-getirilmesi-icin-calisiyoruz-1087809985.html
Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının getirilmesi için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının getirilmesi için çalışıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: 'İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:15+0300
2024-09-09T09:15+0300
2024-09-09T09:15+0300
türkiye
ayşenur ezgi eygi
dışişleri bakanlığı
israil
batı şeria
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Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından dün (08.09.2024) itibariyle kapatıldığı vurgulanan açıklamada “Bu çerçevede, vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz” denildi.Ayşenur Ezgi Eygi’nin aile fertlerinin Türkiye gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğu’nun gerekli koordinasyonu sağladığı kaydedildi. Cenazenin, ailenin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/altin-icin-yeni-tahmin-yukari-hareket-gelme-ihtimali-fazla-1087807636.html
türkiye
israil
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ayşenur ezgi eygi , dışişleri bakanlığı, israil, batı şeria
ayşenur ezgi eygi , dışişleri bakanlığı, israil, batı şeria
Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının getirilmesi için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: 'İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.'
Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından dün (08.09.2024) itibariyle kapatıldığı vurgulanan açıklamada “Bu çerçevede, vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz” denildi.
Ayşenur Ezgi Eygi’nin aile fertlerinin Türkiye gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğu’nun gerekli koordinasyonu sağladığı kaydedildi. Cenazenin, ailenin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi planlanıyor.