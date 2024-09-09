https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/eski-italya-basbakani-draghi-abnin-varligi-sona-erebilir-1087825322.html

Eski İtalya Başbakanı Draghi: AB'nin varlığı sona erebilir

Eski İtalya Başbakanı Draghi: AB'nin varlığı sona erebilir

Sputnik Türkiye

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu için hazırladığı raporunda, AB’nin varlık nedenini kaybedeceği... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T15:21+0300

2024-09-09T15:21+0300

2024-09-09T15:21+0300

dünya

avrupa

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ekonomi

savunma

mario draghi

italya

almanya

rusya

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Draghi, Avrupa Komisyonu için hazırladığı Avrupa Birliği’nin (AB) rekabet gücüne ilişkin raporunda kıtanın daha üretken hale gelmemesi durumunda bir seçim yapmak zorunda kalacağının altını çizerken, sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Yeni teknolojilerde lider, iklim değişikliğinde yol gösterici ve dünya sahnesinde bağımsız bir oyuncu olamayacağız. Sosyal modelimizi finanse edemeyecek, hedeflerimizin bir kısmını küçültmek zorunda kalacağız. Bu varoluşsal bir meydan okumadır. Avrupa Birliği, refah, eşitlik, özgürlük, barış ve sürdürülebilir demokrasi gibi temel değerleriyle birlikte nüfusa güvence sağlamayı bırakırsa varlık nedenini kaybedecektir” ifadelerini kullandı.Draghi, yüzyılın başından bu yana Avrupa'da ekonomik büyümenin yavaşladığını, verimliliğin azaldığını ve çeşitli göstergelere göre ABD ile AB arasında GSYH ve kişisel gelir farkının arttığını kaydederken, AB'nin elverişli bir küresel ortamdan faydalandığını ve devletlerin güvenlik şemsiyesinin savunma bütçelerini diğer önceliklere harcamak üzere serbest bıraktığını hatırlattı.‘ABD'nin değişen çıkarları Avrupa ekonomisinde sorunlara yol açıyor’Raporunda, “Jeopolitiğin istikrarlı olduğu bir dünyada, ortaklarımız olarak kalmasını beklediğimiz ülkelere artan bağımlılık konusunda endişelenmemiz için bir neden yoktu” anımsatması yapan eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı, öte yandan ABD'nin Pasifik bölgesine artan ilgisi ve Çin ile rekabetinin, Washington'un Avrupa için bir ‘güvenlik şemsiyesi’ olarak hareket etmeye devam etme isteğini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti.Draghi, raporunu, “AB'nin kendisi de kendi savunmasına yaptığı yatırımları tekrar tekrar artırmaya ve hatta NATO'nun vaat ettiği GSYH'nin yüzde 2'si oranındaki savunma harcamalarına ulaşmaya henüz hazır değil” sözleriyle sürdürürken, son yıllarda yaşanan çalkantılarla birlikte Çin ile rekabet ve ABD'nin değişen çıkarlarının Avrupa ekonomisinde sorunlara yol açtığına vurgu yaptı.ABD'nin ‘Avrupa'nın artan savunma ve güvenlik talebini karşılamakla’ giderek daha az ilgilendiğini kaydeden Draghi, raporunda şunları kaydetti:Draghi, Avrupa'daki uzun barış dönemi ve ABD'nin güvenlik şemsiyesi sayesinde şu anda sadece 27 üye ülkeden 10 AB üyesi ülkenin GSYH'nin yüzde 2'si veya daha fazlasını savunmaya harcamakta olduğunu, aynı zamanda Ukrayna'nın savunmasını desteklemek üzere yapılan tedarikler nedeniyle tükenen stokların yenilenmesi için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.‘AB Rusya’yı aniden kaybetti’Buna ek olarak, AB'nin en önemli enerji tedarikçisi olan Rusya'yı ‘aniden’ kaybettiğine değinen eski İtalya başbakanı, Avrupa kıtasının ayrıca dijital devrimi ve bunun getirdiği üretkenlik kazanımlarını da büyük ölçüde kaçırdığını ekledi.Draghi, AB'nin tarihinde ekonomik büyümenin nüfus artışından kaynaklanmayacağı yeni bir döneme girdiğini vurgularken, “2040 yılına kadar işgücünün yılda neredeyse 2 milyon işçi azalacağı tahmin ediliyor, üretkenliğe daha fazla güvenmek zorunda kalacağız” dedi.AB'nin, rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri arasında özellikle ileri teknolojilerde ABD ve Çin ile arasındaki inovasyon farkını daraltmak adına kolektif çabaların radikal bir şekilde odaklanması zorunluluğunu öne çıkaran Draghi, aynı zamanda birliğe yeşil ekonomiye geçiş planlarını gözden geçirip ayarlamayı önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-uzman-dudakov-abd-ukrayna-sorumlulugunu-avrupalilara-yuklemeye-calisiyor-1087709118.html

avrupa birliği

italya

almanya

rusya

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mario draghi, eski italya başbakanı, ab amacı, ab'nin amacı, ab'nin temeli, ab'nin kuruluşu