https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ekrem-imamoglunun-aci-gunu-akrabasi-fatih-ayar-irakin-gara-bolgesinde-sehit-oldu--1087817434.html
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü: Akrabası Üsteğmen Fatih Ayar, Irak'ın Gara bölgesinde şehit oldu
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü: Akrabası Üsteğmen Fatih Ayar, Irak'ın Gara bölgesinde şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın Gara'da şehit olduğunu açıkladığı Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon'dan Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:24+0300
2024-09-09T12:24+0300
2024-09-09T12:25+0300
türkiye
şehit
türkiye gaziler ve şehit aileleri vakfı
türkiye
irak
gara
ekrem imamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_0:0:1090:614_1920x0_80_0_0_560057fe1db7a9c9a1191697828c906c.jpg
Trabzon'un Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lıların saldırması sonucu Üsteğmen Fatih Ayar, hayatını kaybetmişti. Milli Savunma Bakanlığı, şehit hakkında şu duyuruyu yapmıştı:Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. İmamoğlu, X sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ozelden-erdogana-tegmenler-elestirisi-takdirle-odul-verdigin-kadin-tegmene-sorusturma-mi-acacaksin-1087813016.html
türkiye
irak
gara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_79:0:964:664_1920x0_80_0_0_8d0b5286f805f1b90db404e1c9cfe151.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şehit, türkiye gaziler ve şehit aileleri vakfı , türkiye, irak, gara, ekrem imamoğlu
şehit, türkiye gaziler ve şehit aileleri vakfı , türkiye, irak, gara, ekrem imamoğlu
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü: Akrabası Üsteğmen Fatih Ayar, Irak'ın Gara bölgesinde şehit oldu
12:24 09.09.2024 (güncellendi: 12:25 09.09.2024)
Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın Gara'da şehit olduğunu açıkladığı Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon'dan Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi.
Trabzon'un Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lıların saldırması sonucu Üsteğmen Fatih Ayar, hayatını kaybetmişti. Milli Savunma Bakanlığı, şehit hakkında şu duyuruyu yapmıştı:
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi.
İmamoğlu, X sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı: