https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ekrem-imamoglunun-aci-gunu-akrabasi-fatih-ayar-irakin-gara-bolgesinde-sehit-oldu--1087817434.html

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü: Akrabası Üsteğmen Fatih Ayar, Irak'ın Gara bölgesinde şehit oldu

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü: Akrabası Üsteğmen Fatih Ayar, Irak'ın Gara bölgesinde şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın Gara'da şehit olduğunu açıkladığı Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon'dan Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:24+0300

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Trabzon'un Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lıların saldırması sonucu Üsteğmen Fatih Ayar, hayatını kaybetmişti. Milli Savunma Bakanlığı, şehit hakkında şu duyuruyu yapmıştı:Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. İmamoğlu, X sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

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şehit, türkiye gaziler ve şehit aileleri vakfı , türkiye, irak, gara, ekrem imamoğlu