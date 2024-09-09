https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/corumda-saganak-120-adresten-ihbar-geldi-araclar-mahsur-kaldi-yollar-gole-dondu--1087805114.html

Çorum'da sağanak: 120 adresten ihbar geldi, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü

Çorum'da sağanak: 120 adresten ihbar geldi, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü

Sputnik Türkiye

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindekiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı ev ve iş... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T02:49+0300

2024-09-09T02:49+0300

2024-09-09T02:49+0300

türkiye

çorum

sel

sağan

sağanak yağış

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Çorum'da kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.Gök gürültülü yağışla birlikte Buharaevler Mahallesi'nin bazı bölümlerinin yanı sıra Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda büyük su birikintileri oluştu.Rögarların da taşmasıyla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Sel nedeniyle düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.Sarısüleyman köyünde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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