https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/birkac-gun-once-putin-ziyaret-etmisti-nato-askeri-komitesi-baskani-mogolistanagitti-1087823328.html

Birkaç gün önce Putin ziyaret etmişti: NATO Askeri Komitesi Başkanı Moğolistan'a gitti

Birkaç gün önce Putin ziyaret etmişti: NATO Askeri Komitesi Başkanı Moğolistan'a gitti

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Rus lider Vladimir Putin'den sadece 1 hafta sonra Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak için Moğolistan'a gitti. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T14:36+0300

2024-09-09T14:36+0300

2024-09-09T14:36+0300

dünya

abd

moğolistan

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081916797_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_806358d210b06c9488952c0066bda5ad.jpg

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Moğolistan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Bauer, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Ganbyamba Sunrev tarafından davet edildiğini ifade etti. Komite Başkanı, "Benim için Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak bir onur. Ayrıca burada Moğolistan'dan gönderilmiş, Afganistan ve Kosova'da görev yapmış barış güçleriyle de görüştük. Moğolistan, on yıllardır NATO için güvenilir bir partner olmaya devam ediyor" açıklaması yaptı. Putin 1 hafta önce oradaydı 1 hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moğolistan'daydı. Putin'in Moğolistan'a ziyareti öncesinde en çok konuşulan konu ise, Moğol hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını uygulayıp uygulayamacağını olmuştu. Buna karşın Moğol yetkiler, Rus lideri sıcaklıkla karşıladı ve birçok yeni anlaşma yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mogolistan-ve-rusya-cinin-de-dahil-oldugu-projelere-odaklanacak-1087591859.html

moğolistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, moğolistan, rusya, vladimir putin