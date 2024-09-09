https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/birkac-gun-once-putin-ziyaret-etmisti-nato-askeri-komitesi-baskani-mogolistanagitti-1087823328.html
Birkaç gün önce Putin ziyaret etmişti: NATO Askeri Komitesi Başkanı Moğolistan'a gitti
Birkaç gün önce Putin ziyaret etmişti: NATO Askeri Komitesi Başkanı Moğolistan'a gitti
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Rus lider Vladimir Putin'den sadece 1 hafta sonra Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak için Moğolistan'a gitti. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T14:36+0300
2024-09-09T14:36+0300
2024-09-09T14:36+0300
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NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Moğolistan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Bauer, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Ganbyamba Sunrev tarafından davet edildiğini ifade etti. Komite Başkanı, "Benim için Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak bir onur. Ayrıca burada Moğolistan'dan gönderilmiş, Afganistan ve Kosova'da görev yapmış barış güçleriyle de görüştük. Moğolistan, on yıllardır NATO için güvenilir bir partner olmaya devam ediyor" açıklaması yaptı. Putin 1 hafta önce oradaydı 1 hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moğolistan'daydı. Putin'in Moğolistan'a ziyareti öncesinde en çok konuşulan konu ise, Moğol hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını uygulayıp uygulayamacağını olmuştu. Buna karşın Moğol yetkiler, Rus lideri sıcaklıkla karşıladı ve birçok yeni anlaşma yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mogolistan-ve-rusya-cinin-de-dahil-oldugu-projelere-odaklanacak-1087591859.html
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abd, moğolistan, rusya, vladimir putin
Birkaç gün önce Putin ziyaret etmişti: NATO Askeri Komitesi Başkanı Moğolistan'a gitti
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Rus lider Vladimir Putin'den sadece 1 hafta sonra Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak için Moğolistan'a gitti.
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Moğolistan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Bauer, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Ganbyamba Sunrev tarafından davet edildiğini ifade etti.
Komite Başkanı, "Benim için Moğolistan Genelkurmayı ile buluşmak bir onur. Ayrıca burada Moğolistan'dan gönderilmiş, Afganistan ve Kosova'da görev yapmış barış güçleriyle de görüştük. Moğolistan, on yıllardır NATO için güvenilir bir partner olmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.
Putin 1 hafta önce oradaydı
1 hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moğolistan'daydı.
Putin'in Moğolistan'a ziyareti öncesinde en çok konuşulan konu ise, Moğol hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını uygulayıp uygulayamacağını olmuştu. Buna karşın Moğol yetkiler, Rus lideri sıcaklıkla karşıladı ve birçok yeni anlaşma yapıldı.