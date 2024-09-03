https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mogolistan-ve-rusya-cinin-de-dahil-oldugu-projelere-odaklanacak-1087591859.html

Moğolistan ve Rusya, Çin'in de dahil olduğu projelere odaklanacak

Moğolistan ve Rusya, Çin'in de dahil olduğu projelere odaklanacak

Sputnik Türkiye

Putin’i başkent Ulanbatur’da ağırlayan Moğolistan Devlet Başkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Rusya, Moğolistan ve Çin'i kapsayan üçlü ekonomik projelerin... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T14:22+0300

2024-09-03T14:22+0300

2024-09-03T14:28+0300

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moğolistan lideri, görüşmeler sırasında Moğolistan-Rusya-Çin Ekonomik Koridoru Programı’nda yer alan projelerin güncellenmesi ve uygulanmasının yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındığını belirtirken, “Bu, Rusya'nın Avrasya Ortaklığı girişimi, Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol programı ve Çin-Moğolistan projesi Bozkır Koridoru kapsamında üçlü işbirliğinin yoğunlaştırılması için gerekli koşulları yaratacaktır” diye konuştu.Ortak basın açıklamasında söz alan Putin, Rusya'nın, Moğolistan'ın ana ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerken, “Bu yılın ilk yedi ayında ticaret hacmimiz yüzde 21 arttı. İki ülke arasındaki ticari ödemeler neredeyse tümüyle dolar ve euroya alternatif para birimleriyle gerçekleştiriliyor" ifadesini kullandı.Putin, Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin'e sevk etmesi planlanan Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesini de anımsatırken, "Doğalgaz alanında işbirliğine yönelik olumlu bir beklentideyiz. Rusya, Moğolistan ve Çin'i birbirine bağlayacak, yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Soyuz Vostok doğalgaz boru hattının projelendirmesi tamamlandı. Şu anda, projenin devlet incelemesi yürütülmektedir" dedi.Rusya, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde çalışmalar yürütüyor.Halihazırda Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden sevkiyat devam ederken, söz konusu hattın 2025’te 38 milyar metreküp kapasiteye ulaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/washingtondan-rusya-ve-cinsiz-yeni-ulasim-koridoru-onerisi-1086416951.html

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moğolistan

çin

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