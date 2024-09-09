https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/besiktasin-yildiz-ismi-hatayspor-ile-anlasti-1087835637.html
Beşiktaş'ın yıldız ismi Hatayspor ile anlaştı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Hatayspor ile anlaştı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile yapılan görüşmeler neticesinde santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcu Vincent Paté... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T20:51+0300
2024-09-09T20:51+0300
2024-09-09T20:51+0300
spor
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beşiktaş jimnastik kulübü
beşiktaş vodafone park
vincent aboubakar
transfer
transfermarkt
forvet
süper lig
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Atakaş Hatayspor 32 yaşındaki forvet Vincent Paté Aboubakar konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.KAP açıklaması yapıldıBeşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.Beşiktaş Spor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup oyuncu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.Vincent Paté Aboubakar kimdir?22 Ocak 1992 doğumlu Aboubakar, forvet bölgesinde oynayan Kamerun doğumlu milli oyuncu Beşiktaş'da 45 gol 12 asist yaptı. Fransa, İspanya ve Portekiz gibi liglerde başarılara imza attı.Vincent Paté Aboubakar maaşı ne kadar?32 yaşındaki forvet Beşiktaş'ta güncel olarak 3 milyon 110 bin euro maaş kazanıyor. Hatayspor'da alacağı maaş henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-13-yil-sonra-ilk-kez-katilacak-arap-liginden-turkiye-daveti-1087832045.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş vodafone park, vincent aboubakar, transfer, transfermarkt , forvet, süper lig
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş vodafone park, vincent aboubakar, transfer, transfermarkt , forvet, süper lig
Beşiktaş'ın yıldız ismi Hatayspor ile anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile yapılan görüşmeler neticesinde santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcu Vincent Paté Aboubakar'ı kadrosuna kattı.
Atakaş Hatayspor 32 yaşındaki forvet Vincent Paté Aboubakar konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Spor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup oyuncu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.
Vincent Paté Aboubakar kimdir?
22 Ocak 1992 doğumlu Aboubakar, forvet bölgesinde oynayan Kamerun doğumlu milli oyuncu Beşiktaş'da 45 gol 12 asist yaptı. Fransa, İspanya ve Portekiz gibi liglerde başarılara imza attı.
Vincent Paté Aboubakar maaşı ne kadar?
32 yaşındaki forvet Beşiktaş'ta güncel olarak 3 milyon 110 bin euro maaş kazanıyor. Hatayspor'da alacağı maaş henüz açıklanmadı.