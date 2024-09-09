https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/belarus-savunma-bakanligi-avrupa-birliginin-sinira-konuslandirilmis-32-bin-nato-askeri-var--1087827761.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Avrupa Birliği içerisinde 32 bin NATO askeri var
Belarus Savunma Bakanlığı: Avrupa Birliği içerisinde 32 bin NATO askeri var
Sputnik Türkiye
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, NATO'nun Avrupa'da sınıra konuşlandırılmış 32 bin askeri olduğunu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T16:49+0300
2024-09-09T16:49+0300
2024-09-09T16:57+0300
ukrayna krizi
belarus
belarus savunma bakanlığı
ab
avrupa
nato
abd
ukrayna
rusya
polonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083598781_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_9cd7707bee3d53ba36d616023ca21970.jpg
Son dönemde Ukrayna ve Polonya'nın Belarus sınırına asker yığması ardından gelişen tansiyonla birlikte, toplamda Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarında 32 bin konuşlandırılmış NATO askeri olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, AB'de bulunan NATO askeri sayısının git gide yoğunlaşarak arttığını da iletti. Revenko, "Hem ABD askeri hem de AB ülkesi askerlerinin askerlerini şimdiden görebiliyoruz" ifadesini kullandı. Minsk'in Polonya, Litvanya ve Letonya'daki militarizasyonu gördüğünü ve yakından takip ettiğini de söyleyen Daire Başkanı, bu ülkelerin ayrıca dış ülkelerden de askerleri sınırlarına davet ettiğini açıkladı. Tansiyonu düşürmek için önlem listesi sunduklarını belirten Revenko, karşı taraftan bir yanıt alamadıklarını da belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html
belarus
ukrayna
rusya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083598781_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ebcc1055be4c10109e81ba8214506248.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, belarus savunma bakanlığı, ab, avrupa, nato, abd, ukrayna, rusya, polonya
belarus, belarus savunma bakanlığı, ab, avrupa, nato, abd, ukrayna, rusya, polonya
Belarus Savunma Bakanlığı: Avrupa Birliği içerisinde 32 bin NATO askeri var
16:49 09.09.2024 (güncellendi: 16:57 09.09.2024)
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, NATO'nun Avrupa'da sınıra konuşlandırılmış 32 bin askeri olduğunu açıkladı.
Son dönemde Ukrayna ve Polonya'nın Belarus sınırına asker yığması ardından gelişen tansiyonla birlikte, toplamda Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarında 32 bin konuşlandırılmış NATO askeri olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, AB'de bulunan NATO askeri sayısının git gide yoğunlaşarak arttığını da iletti.
Revenko, "Hem ABD askeri hem de AB ülkesi askerlerinin askerlerini şimdiden görebiliyoruz" ifadesini kullandı.
Minsk'in Polonya, Litvanya ve Letonya'daki militarizasyonu gördüğünü ve yakından takip ettiğini de söyleyen Daire Başkanı, bu ülkelerin ayrıca dış ülkelerden de askerleri sınırlarına davet ettiğini açıkladı.
Tansiyonu düşürmek için önlem listesi sunduklarını belirten Revenko, karşı taraftan bir yanıt alamadıklarını da belirtti.