https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/belarus-savunma-bakanligi-avrupa-birliginin-sinira-konuslandirilmis-32-bin-nato-askeri-var--1087827761.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Avrupa Birliği içerisinde 32 bin NATO askeri var

Belarus Savunma Bakanlığı: Avrupa Birliği içerisinde 32 bin NATO askeri var

Sputnik Türkiye

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, NATO'nun Avrupa'da sınıra konuşlandırılmış 32 bin askeri olduğunu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:49+0300

2024-09-09T16:49+0300

2024-09-09T16:57+0300

ukrayna krizi

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belarus savunma bakanlığı

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Son dönemde Ukrayna ve Polonya'nın Belarus sınırına asker yığması ardından gelişen tansiyonla birlikte, toplamda Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarında 32 bin konuşlandırılmış NATO askeri olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Valeri Revenko, AB'de bulunan NATO askeri sayısının git gide yoğunlaşarak arttığını da iletti. Revenko, "Hem ABD askeri hem de AB ülkesi askerlerinin askerlerini şimdiden görebiliyoruz" ifadesini kullandı. Minsk'in Polonya, Litvanya ve Letonya'daki militarizasyonu gördüğünü ve yakından takip ettiğini de söyleyen Daire Başkanı, bu ülkelerin ayrıca dış ülkelerden de askerleri sınırlarına davet ettiğini açıkladı. Tansiyonu düşürmek için önlem listesi sunduklarını belirten Revenko, karşı taraftan bir yanıt alamadıklarını da belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html

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belarus, belarus savunma bakanlığı, ab, avrupa, nato, abd, ukrayna, rusya, polonya