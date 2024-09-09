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Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin Güran evladımızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir
Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin Güran evladımızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminde alınan doku örneklerin Diyarbakır Grup Başkanlığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T01:06+0300
2024-09-09T01:06+0300
2024-09-09T01:23+0300
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yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı son açıklamada otopsi işlemlerinin tamamlandığını ve ölüm sebebinin ancak alınan doku örneklerinin bir kısmının Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra belirlenebileceğini duyurdu.Yaklaşık 11 saat süren otopsi işlemleriyle ilgili "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır" bilgilendirmesinde bulunan Bakan Tunç, uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti.Bu nedenle de bazı örneklerin Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı bazılarınınsa İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendiğini ifade etti. Kesin ölüm sebebine dai raporun ancak bu incelemelerin ardından düzenleneceğini belirten Tunç, soruşturmada gözaltında bulunanların ifade işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.Gözaltına alınanların sayısı 24 olduAdalet Bakanı Tunç gözaltına alınan kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı ve soruşturmaya dair şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-guran-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-23e-yukseldi-1087802238.html
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Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin Güran evladımızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir
01:06 09.09.2024 (güncellendi: 01:23 09.09.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminde alınan doku örneklerin Diyarbakır Grup Başkanlığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenleneceğini açıkladı. Bakan Tunç , 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki kişi sayısının ise 24’e yükseldiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı son açıklamada otopsi işlemlerinin tamamlandığını ve ölüm sebebinin ancak alınan doku örneklerinin bir kısmının Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra belirlenebileceğini duyurdu.
Yaklaşık 11 saat süren otopsi işlemleriyle ilgili "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır" bilgilendirmesinde bulunan Bakan Tunç, uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti.
Bu nedenle de bazı örneklerin Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı bazılarınınsa İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendiğini ifade etti. Kesin ölüm sebebine dai raporun ancak bu incelemelerin ardından düzenleneceğini belirten Tunç, soruşturmada gözaltında bulunanların ifade işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
Gözaltına alınanların sayısı 24 oldu
Adalet Bakanı Tunç gözaltına alınan kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı ve soruşturmaya dair şu ifadeleri kullandı:
"Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir.
Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."