https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/bakan-tuncdan-narin-guranin-olumuyle-ilgili-yeni-aciklama-1087804467.html

Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin Güran evladımızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir

Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin Güran evladımızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminde alınan doku örneklerin Diyarbakır Grup Başkanlığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T01:06+0300

2024-09-09T01:06+0300

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türkiye

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narin güran

yılmaz tunç

otopsi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı son açıklamada otopsi işlemlerinin tamamlandığını ve ölüm sebebinin ancak alınan doku örneklerinin bir kısmının Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra belirlenebileceğini duyurdu.Yaklaşık 11 saat süren otopsi işlemleriyle ilgili "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır" bilgilendirmesinde bulunan Bakan Tunç, uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti.Bu nedenle de bazı örneklerin Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı bazılarınınsa İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendiğini ifade etti. Kesin ölüm sebebine dai raporun ancak bu incelemelerin ardından düzenleneceğini belirten Tunç, soruşturmada gözaltında bulunanların ifade işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.Gözaltına alınanların sayısı 24 olduAdalet Bakanı Tunç gözaltına alınan kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı ve soruşturmaya dair şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/narin-guran-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-23e-yukseldi-1087802238.html

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