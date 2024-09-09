https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/avustralyada-parkta-oynayan-bebegin-uzerine-kaynar-kahve-doken-adam-araniyor-1087812539.html

Avustralya'da parkta oynayan bebeğin üzerine kaynar kahve döken adam aranıyor

Avustralya'da parkta oynayan bebeğin üzerine kaynar kahve döken adam aranıyor

Sputnik Türkiye

Avustralya'da bir parkta annesiyle beraber oturan dokuz aylık bebeğin üstüne kaynar kahve döken yabancı uyruklu adam aranıyor. Şüphelinin saldırıdan sonra... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T10:44+0300

2024-09-09T10:44+0300

2024-09-09T10:44+0300

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avustralya

polis

bebek

saldırı

brisbane

queensland

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Kuzey Avustralya eyaleti Queensland'daki bir parkta sebepsiz yere bir bebeğe kaynar kahve döktüğü iddia edilen bir adam, bölgenin her yerinde aranıyor.Olayın, 27 Ağustos günü Brisbane'deki bir parkta gerçekleştiği söyleniyor. Anne, dokuz aylık bebeğiyle çimlerde otururken bir anda çocuğunu üzerine dumanı tüten kahvenin döküldüğünü iddia ediyor. Bebeğin yüzünde, kollarında ve bacaklarında ileri derecede yanık izleri mevcut olduğu duyuruldu.Kamera kayıtlarına erişen yetkililer, kimliğini tespit ettikleri 33 yaşındaki yabancı uyruklu adamın saldırıdan dört gün sonra ülkeden kaçtığını bildirdi. Polis, soruşturmanın engellenmemesi için şüphelinin adını ve gittiği ülkeyi açıklamazken, saldırıyı neden gerçekleştirdiği hakkında bir fikirlerinin olmadığını bildirdi.Saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra taksiye binip olay yerinden uzaklaşan adam için, uluslararası çapta aramalar başlatıldı.Bebeğin iyileşmesi yıllar sürecekDokuz aylık bebeğin 'iyi bir ruh halinde' olduğu söyleyen baba, çocuğa deri grefti ameliyatının yapıldığını ancak ileride boynuna ve göğsüne daha fazla deri nakli ameliyatı yapılmasının gerekebileceğini söyledi. Ameliyat sonrasında lazer ve iğne tedavileri yapılması gerektiği ve bebeğin hareket kabiliyetinde herhangi bir sıkıntı oluşmaması için kontrollerin ve tedavilerin yapılması gerektiği bildirildi.

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avustralya, polis, bebek, saldırı, brisbane, queensland