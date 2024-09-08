https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/hapisten-nasil-ciktigini-biliyorum-demisti-umit-ozdagdan-yeni-dilan-engin-polat-aciklamasi-1087787310.html
'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum' demişti: Ümit Özdağ'dan yeni 'Dilan-Engin Polat' açıklaması
'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum' demişti: Ümit Özdağ'dan yeni 'Dilan-Engin Polat' açıklaması
Sputnik Türkiye
Ümit Özdağ, Polat çiftinin nasıl hapisten çıktığına yönelik yaptığı açıklamada 'konuşmam hukuka aykırı olur' diye konuştu. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T11:16+0300
2024-09-08T11:16+0300
2024-09-08T11:16+0300
türkiye
ümit özdağ
dilan polat
kara para aklama
zafer partisi
mahkeme
yüksek mahkeme
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, bahis oyunlarında dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti. Tahliye sonrası Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, X sosyal medya hesabında "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” paylaşımını yapmış, akıllarda soru işareti bırakmıştı. 'Paylaşmam hukuken doğru değil'Sözcü Televizyonu'na konuk olan Zafer Partisi lideri, o sözleri için şu yeni açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ozellikle-ogrenciler-dikkat-okul-baslamasiyla-dolandiricilarin-yeni-yontemi-geri-odemesiz-burs-1087786480.html
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ümit özdağ, dilan polat, kara para aklama, zafer partisi, mahkeme, yüksek mahkeme
ümit özdağ, dilan polat, kara para aklama, zafer partisi, mahkeme, yüksek mahkeme
'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum' demişti: Ümit Özdağ'dan yeni 'Dilan-Engin Polat' açıklaması
Ümit Özdağ, Polat çiftinin nasıl hapisten çıktığına yönelik yaptığı açıklamada 'konuşmam hukuka aykırı olur' diye konuştu.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, bahis oyunlarında dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.
Tahliye sonrası Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, X sosyal medya hesabında "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz” paylaşımını yapmış, akıllarda soru işareti bırakmıştı.
'Paylaşmam hukuken doğru değil'
Sözcü Televizyonu'na konuk olan Zafer Partisi lideri, o sözleri için şu yeni açıklamayı yaptı:
"Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı. Ben de 'bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için 'nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.
Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum."