https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abdulkadir-selvi-mansur-yavasa-bir-kumpas-kurulmus-on-puanlik-uzmanlik-sorusu-fitneci-kim-1087807087.html
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş, on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş, on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, CHP kurultayı esnasında yaşanan konuşma krizine değindi ve Mansur Yavaş'a kumpas kurulduğunu iddia etti. Selvi "Mansur Yavaş’a bir kumpas... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T08:17+0300
2024-09-09T08:17+0300
2024-09-09T08:17+0300
politika
mansur yavaş
chp
özgür özel
ekrem imamoğlu
kumpas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087808012_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_09ebe03391695a153188b5a0270ec8ce.jpg
Mansur Yavaş, CHP 20. Olağanüstü Kurultayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından söz almış ve kendisine kurultaydan bir saat önce konuşma yapılacağının bildirilmesine sitem etmişti.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde yaşananları değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/chp-kurultayinda-mansur-yavastan-sitem-buradan-fitne-atesine-biz-de-odun-atmis-oluyoruz-1087779348.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087808012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bb2588846841250b9e61615977e64dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mansur yavaş, mansur yavaş imamoğlu, kurultay chp, mansur yavaş sitem, mansur yavaş özgür özel
mansur yavaş, mansur yavaş imamoğlu, kurultay chp, mansur yavaş sitem, mansur yavaş özgür özel
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş, on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?
Abdulkadir Selvi, CHP kurultayı esnasında yaşanan konuşma krizine değindi ve Mansur Yavaş'a kumpas kurulduğunu iddia etti. Selvi "Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş, on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?" diye sordu.
Mansur Yavaş, CHP 20. Olağanüstü Kurultayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından söz almış ve kendisine kurultaydan bir saat önce konuşma yapılacağının bildirilmesine sitem etmişti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde yaşananları değerlendirdi
:
"Yavaş’ın bu çıkışı ile önceden hazırlanan bir plan olduğu ortaya çıktı. Yavaş, ”Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz” diye sitem etti. Şimdi gelelim benim söyleyeceğime. Kurultay’da iki cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a söz verilmiş. Ekrem İmamoğlu üç gün önceden hazırlanmış. Prompter kullanmış. Bir tek video hazırlatmadığı kalmış. Mansur Yavaş’a ise son 1 saatte haber verilmiş. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye bir plan hazırlanmış. İmamoğlu dillere destan bir konuşma yapacak, Mansur Yavaş ise çok yetersiz kalacak. Böylece CHP’lilere ikisi arasındaki farkı kıyaslayın; Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa kazanırız, Mansur Yavaş bu işi kıvıramaz diye mesaj verilmiş olacak. Mansur Yavaş fitne ateşi dedi ama işin özü Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş. Şimdi geliyor on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?"