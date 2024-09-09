Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş, on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?

"Yavaş’ın bu çıkışı ile önceden hazırlanan bir plan olduğu ortaya çıktı. Yavaş, ”Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz” diye sitem etti. Şimdi gelelim benim söyleyeceğime. Kurultay’da iki cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a söz verilmiş. Ekrem İmamoğlu üç gün önceden hazırlanmış. Prompter kullanmış. Bir tek video hazırlatmadığı kalmış. Mansur Yavaş’a ise son 1 saatte haber verilmiş. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye bir plan hazırlanmış. İmamoğlu dillere destan bir konuşma yapacak, Mansur Yavaş ise çok yetersiz kalacak. Böylece CHP’lilere ikisi arasındaki farkı kıyaslayın; Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa kazanırız, Mansur Yavaş bu işi kıvıramaz diye mesaj verilmiş olacak. Mansur Yavaş fitne ateşi dedi ama işin özü Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş. Şimdi geliyor on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?"