https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abdde-silahla-otoyola-cikan-supheli-5-kisiyi-yaraladi-1087825782.html

ABD'de silahla otoyola çıkan şüpheli 5 kişiyi yaraladı

ABD'de silahla otoyola çıkan şüpheli 5 kişiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Kentucky'de bir adam birkaç saat önce aldığı tüfek ve bin adet mermiyle çıktığı otoyolda 12 aracı rastgele vurdu. Yaralanan beş kişinin durumlarının stabil... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:06+0300

2024-09-09T16:06+0300

2024-09-09T16:07+0300

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ABD, Kentucky'de cumartesi akşamı gerçekleştirilen olayda şüpheli olarak gösterilen 32 yaşındaki Joseph A Couch'un büyük bir otoyola çıkıp araçlara ateş ederek beş kişiyi yaraladığı bildirildi.Olayın üçüncü gününde şüpheli, polisler tarafından bulunamadığı için Kentucky ve çevre eyaletlerdeki birkaç okulun kapandığı duyuruldu.Yetkililer, Londra şehrine 14 km uzaklıkta olan güneydoğu Kentucky bölgesinde olduğunu düşündükleri şüphelinin saldırı sırasında kullandığı gri renkli bir arabanın içinde AR tüfeği bulduklarını ancak şüphelinin başka ateşli silahlara sahip olabileceğini bildirdi. 'Intersate 75 otoyolunda 12 araca ateş açıldı'Polis, olay yerinde şüpheliye ait olduğunu düşündükleri pili çıkarılmış bir telefon bulduklarını bildirdi. Couch'un saldırıdan sadece birkaç saat önce AR tüfeği ve bin adet mermiyi yasal olarak satın aldığı açıklandı.Yerel saatle 17:30'da başlayan saldırıda, genellikle yoğun araç trafiğinin olduğu kuzey-güney güzergahı olan Interstate 75'i seçen şüphelinin toplamda 12 araca ateş açtığı, beş kişiyi yaraladığı iddia ediliyor. Beş kişinin arasında birinin yüzünden vurulduğu ve bazılarının 'çok ciddi' yaralar aldığı bildirildi.'Kapılarınızı kilitleyin' çağrısıKentucky, Londra Belediye Başkanı Randall Weddle, 'polisler aramalarına devam ederken bazı yerel işletmelerin ve kiliselerin kapalı kaldığını, önlem olarak Londra'nın bulunduğu Laurel County'deki ve birkaç komşu ilçedeki okulların pazartesi günü kapalı olacağını' bildirdi.Yetkililer bölgedeki ormanların çok sık olduğu için aramaların yavaş ilerlediğini, hava karardıktan sonra durdurulduğunu bildirirken, şüpheliyi kontrol almak için I-75'teki 49 numaralı çıkışın yakınlarında konuşlandıklarını açıkladı.Henüz silahlı saldırının nedeni belirlenemese de, yetkililer olayın planlı bir saldırıdan ziyade rastgele bir saldırı olarak nitelendirdiklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/avustralyada-parkta-oynayan-bebegin-uzerine-kaynar-kahve-doken-adam-araniyor-1087812539.html

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