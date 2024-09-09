'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'

“Dünyanın her bölgesinde popüler sektör diplomalıları taklit ederek kendisine bir market oluşturabiliyor. Kontrol dışına çıkmış her şey bizi korkutur. Biz kontrol altına alınması gerektiğini savunuyoruz. Sağlık hizmetleri o kadar karışık ki basit gibi görünen şeyin arkasındaki hassasiyeti eğitimini almamış kişinin kavraması güçtür. Sağlık hizmetlerini gelişi güzel uygulamaya soktuğunuzda doğacak riskleri bilemezsiniz. Hayata mal olabilir veya hayat boyu sürecek problemler kalıcı hale gelebilir. Sağlık sistemi kolay kazanç elde etmek isteyenlerin üşüştüğü yerdir. Hizmete ihtiyacı olan kişileri bilinçlendirdiğimiz sürece merdiven altı uygulamalar ortadan kaldırılabilecektir. Burada halkımıza büyük iş düşmektedir.”