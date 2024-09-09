'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05 09.09.2024 (güncellendi: 10:38 10.09.2024)
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Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur "merdiven altı" sağlık sistemlerinin risklerine değindi. Sur, “Hizmete ihtiyacı olan kişileri bilinçlendirdiğimiz sürece merdiven altı uygulamalar ortadan kaldırılabilecektir.” ifadelerini kullandı.
Sağlık hizmetlerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, şöyle konuştu:
“Dünyanın her bölgesinde popüler sektör diplomalıları taklit ederek kendisine bir market oluşturabiliyor. Kontrol dışına çıkmış her şey bizi korkutur. Biz kontrol altına alınması gerektiğini savunuyoruz. Sağlık hizmetleri o kadar karışık ki basit gibi görünen şeyin arkasındaki hassasiyeti eğitimini almamış kişinin kavraması güçtür. Sağlık hizmetlerini gelişi güzel uygulamaya soktuğunuzda doğacak riskleri bilemezsiniz. Hayata mal olabilir veya hayat boyu sürecek problemler kalıcı hale gelebilir. Sağlık sistemi kolay kazanç elde etmek isteyenlerin üşüştüğü yerdir. Hizmete ihtiyacı olan kişileri bilinçlendirdiğimiz sürece merdiven altı uygulamalar ortadan kaldırılabilecektir. Burada halkımıza büyük iş düşmektedir.”
‘Alternatif tıp lafını reddediyoruz’
“Alternatif tıp lafını reddediyoruz ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ifadesini kullanmayı öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından kontrol altına alınmış ürünlerin kullanıldığı tamamlayıcı tıp çok faydalıdır. Aşının hiçbir alternatifi yoktur. Bunu diyen insanlar milyonlarca bebeğin kanına girer. Dünya üzerinde bugüne kadar insanlığın bulduğu en yararlı sağlık uygulaması aşıdır. Aşıya karşı çıkan insanların söyledikleri şeylerin hepsi safsatadır. Gerçek şudur ki yılda 5 milyon çocuğun ölmesine aşılar mani olmaktadır. Bizlere danıştıkları takdirde ayrıntılarıyla açıklama yapmaya hazırız.”