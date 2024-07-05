https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/caya-zam-geldi-1085564380.html
Çaya zam geldi
Çaya zam geldi
Sputnik Türkiye
Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi. Ortalama yüzde 24 oranında zam yapıldı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T14:35+0300
2024-07-05T14:35+0300
2024-07-05T14:35+0300
ekonomi
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Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken İrfan Donat'ın haberine göre elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/en-cok-tercih-edilen-bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuz-sigara-artik-ucuz-degil-1085552977.html
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çay zam.çaya zam.çaya zam mı geldi
çay zam.çaya zam.çaya zam mı geldi
Çaya zam geldi
Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi. Ortalama yüzde 24 oranında zam yapıldı.
Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.
Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken İrfan Donat'ın haberine göre elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.
Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.
Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.