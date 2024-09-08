https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/yarin-okullar-aciliyor-istanbulda-ulasim-ucretsiz-mi-1087790230.html

Yarın okullar açılıyor: İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?

Yarın okullar açılıyor: İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T14:27+0300

2024-09-08T14:27+0300

2024-09-08T14:27+0300

yaşam

okul

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türkiye

istanbul

öğrenci

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle yarın başlayacak.Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi?Yarın İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.Ek sefer de konduŞehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.Kış tarifesi 9 Eylül 2024-22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.İlk ara tatil 11-15 KasımBirinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-okullarin-acilacagi-pazartesi-gunu-icin-hazirliklar-tamamlandi-1087727956.html

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