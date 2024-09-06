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İstanbul'da okulların açılacağı pazartesi günü için hazırlıklar tamamlandı
İstanbul'da okulların açılacağı pazartesi günü için hazırlıklar tamamlandı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca öğrencinin eğitime başlayacağı pazartesi günü için İstanbul'da son hazırlıklar tamamlandı. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:12+0300
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istanbul
milli eğitim bakanlığı
eğitim yılı
trafik kontrolü
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul genelinde 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak. Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.Ek seferler planlanıyorİETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.İstanbul trafiğine yakın takipİBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06.00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.Şantiyelerde çalışmalar bitirilecekŞantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/2024-2025-egitim-ogretim-yilinda-okullar-ne-zaman-aciliyor-1087522791.html
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istanbul, milli eğitim bakanlığı, eğitim yılı, trafik kontrolü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, milli eğitim bakanlığı, eğitim yılı, trafik kontrolü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İstanbul'da okulların açılacağı pazartesi günü için hazırlıklar tamamlandı

12:12 06.09.2024
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İslam Yakut
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Milyonlarca öğrencinin eğitime başlayacağı pazartesi günü için İstanbul'da son hazırlıklar tamamlandı. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek, ek otobüs ve metro seferleri konulacak, AKOM VE UYM üç gün boyunca nöbet tutacak.
İstanbul genelinde 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak. Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

Ek seferler planlanıyor

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.
Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.
Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
İstanbul
© İslam Yakut

İstanbul trafiğine yakın takip

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06.00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.
113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.

Şantiyelerde çalışmalar bitirilecek

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
TÜRKİYE
2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılıyor?
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