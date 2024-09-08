https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vanda-38-buyuklugunde-deprem-1087785115.html
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.43 sularında Tuşpa ilçesinde yaşanan depremin 11.19... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T05:56+0300
2024-09-08T05:56+0300
2024-09-08T06:01+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
van
sarsıntı
afet
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Van'ın Tuşpa ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 04:43'te meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 3.9 büyüklüğündeKandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 5 km altında meydana geldiği ifade edildi.Van depremini hisseden illerVan Tuşpa'da meydana gelen deprem Ağrı, Bitlis, Siirt, Hakkâri ve Şırnak illerinde hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/jeofizik-muhendisi-uysal-kahramanmaras-depremi-sonrasi-acikladi-oncu-bir-deprem-degil-1087778823.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van deprem, tuşpa deprem, bitlis deprem, deprem nerede, deprem mi oldu, afad deprem, deprem açıklamas, siirt deprem, hakkari deprem, şırnak deprem, ağrı deprem
van deprem, tuşpa deprem, bitlis deprem, deprem nerede, deprem mi oldu, afad deprem, deprem açıklamas, siirt deprem, hakkari deprem, şırnak deprem, ağrı deprem
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
05:56 08.09.2024 (güncellendi: 06:01 08.09.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.43 sularında Tuşpa ilçesinde yaşanan depremin 11.19 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Van'ın Tuşpa ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 04:43'te meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 3.9 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 5 km altında meydana geldiği ifade edildi.
Van depremini hisseden iller
Van Tuşpa'da meydana gelen deprem Ağrı, Bitlis, Siirt, Hakkâri ve Şırnak illerinde hissedildi.