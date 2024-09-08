https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vanda-38-buyuklugunde-deprem-1087785115.html

Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.43 sularında Tuşpa ilçesinde yaşanan depremin 11.19... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T05:56+0300

2024-09-08T05:56+0300

2024-09-08T06:01+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

van

sarsıntı

afet

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD'tan alınan bilgilere göre, Van'ın Tuşpa ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulan 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olarak açıklandı. Deprem, saat 04:43'te meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 3.9 büyüklüğündeKandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 5 km altında meydana geldiği ifade edildi.Van depremini hisseden illerVan Tuşpa'da meydana gelen deprem Ağrı, Bitlis, Siirt, Hakkâri ve Şırnak illerinde hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/jeofizik-muhendisi-uysal-kahramanmaras-depremi-sonrasi-acikladi-oncu-bir-deprem-degil-1087778823.html

türkiye

van

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