https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ukraynanin-5-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1087785002.html

Ukrayna'nın 5 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna'nın 5 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki 5 bölgede hava saldırısı alarmı verildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T00:49+0300

2024-09-08T00:49+0300

2024-09-08T00:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

hava saldırısı

alarm

harkov

çernigov

poltava

dnepropetrovsk

rusya silahlı kuvvetleri

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Çernigov, Sumi, Poltava, Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Halka sığınaklara gitmesi için yapılan ilk çağrı sinyali 22.19’da (TSE ile aynı) duyuldu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-insan-gucu-ve-techizati-imha-edildi-1087780197.html

ukrayna

harkov

çernigov

poltava

dnepropetrovsk

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ukrayna, hava saldırısı, alarm, harkov, çernigov, poltava, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri