https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ukraynanin-5-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1087785002.html
Ukrayna'nın 5 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna'nın 5 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki 5 bölgede hava saldırısı alarmı verildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T00:49+0300
2024-09-08T00:49+0300
2024-09-08T00:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
hava saldırısı
alarm
harkov
çernigov
poltava
dnepropetrovsk
rusya silahlı kuvvetleri
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Çernigov, Sumi, Poltava, Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Halka sığınaklara gitmesi için yapılan ilk çağrı sinyali 22.19’da (TSE ile aynı) duyuldu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-insan-gucu-ve-techizati-imha-edildi-1087780197.html
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ukrayna, hava saldırısı, alarm, harkov, çernigov, poltava, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, hava saldırısı, alarm, harkov, çernigov, poltava, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri
Ukrayna'nın 5 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki 5 bölgede hava saldırısı alarmı verildi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Çernigov, Sumi, Poltava, Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.
Halka sığınaklara gitmesi için yapılan ilk çağrı sinyali 22.19’da (TSE ile aynı) duyuldu.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.