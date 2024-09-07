https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-insan-gucu-ve-techizati-imha-edildi-1087780197.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ormanlık alanda biriken insan gücü ve teşhizatını vurduğunu duyurdu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T17:55+0300

2024-09-07T17:55+0300

2024-09-07T17:55+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk bölgesi

teçhizat

imha

valeriy gerasimov

belgorod

bryansk

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Kuzey Askeri Grubu birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk Bölgesi'ndeki ormanlık alanda gizlenen insan gücü ve teçhizatını imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Kursk bölgesinin sınır bölgesindeki Kuzey Askeri Grubu birimlerinin hava keşif araçları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ormanlık alanda biriken kamufle edilmiş insan gücü ve teçhizatını tespit etti. Teyit sonrasında belirlenen hedefler Kuzey Askeri Grubu topçu birimlerinin ateşiyle imha edildi” denildi.Açıklamada ayrıca, objektif kontrol araçlarının gerçek zamanlı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatının konuşlandığı alanın imha edildiğini kayıt altına aldığı kaydedildi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 7 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 10 bin 700’den fazla asker ve 84 tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1087771447.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk bölgesi, teçhizat, imha, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk