https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-basini-ukrayna-ordusu-ihalarda-nazi-teknolojisi-kullanmaya-basladi-1087783455.html
Batı basını: Ukrayna ordusu, İHA'larda Nazi teknolojisi kullanmaya başladı
Batı basını: Ukrayna ordusu, İHA'larda Nazi teknolojisi kullanmaya başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, sıcaklığı 2 bin 200 santigrat dereceye kadar ulaşan, alüminyum tozu ve demir oksitten oluşan erimiş metalden ateş yığınları... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T22:00+0300
2024-09-07T22:00+0300
2024-09-07T21:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
nazi almanyası
birinci dünya savaşı
ikinci dünya savaşı
yangın bombası
ingiltere
insan hakları izleme örgütü (hrw)
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CNN televizyonunun haberine göre, Ukrayna ordusu, 19. yüzyılın sonunda geliştirilen ve Almanlar tarafından Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yoğun olarak kullanılan termit mühimmat (erimiş metal) taşıyan İHA’lar kullanmaya başladı.Haberde, “Termit, 1890'larda bir Alman kimyager tarafından keşfedildi ve başlangıçta demiryolu raylarının kaynaklanmasında kullanıldı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanların bu karışımı İngiltere'ye zeplinlerle bomba olarak atmasıyla askeri potansiyeli ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.Habere göre, daha sonra Nazi Almanyası ve müttefikleri İkinci Dünya Savaşı sırasında da termit hava bombalarını kullandı.Ukrayna ordusu, BM Silahsızlanma Ofisi'nin büyük yıkıma yol açabileceği ve çevreye zarar verebileceği yönündeki uyarılarına rağmen yangın çıkarıcı silahlar kullanmaya devam ediyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün termit karışım içeren yangın çıkarıcı silah kullanmanın ‘korkunç sonuçlarına' işaret eden tutumunu da görmezden geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/rus-ordusu-harkovda-cok-sayida-yabanci-parali-askerin-bulundugu-noktayi-vurdu-1087716906.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), nazi almanyası, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, yangın bombası, ingiltere, insan hakları izleme örgütü (hrw)
ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), nazi almanyası, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, yangın bombası, ingiltere, insan hakları izleme örgütü (hrw)
Batı basını: Ukrayna ordusu, İHA'larda Nazi teknolojisi kullanmaya başladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, sıcaklığı 2 bin 200 santigrat dereceye kadar ulaşan, alüminyum tozu ve demir oksitten oluşan erimiş metalden ateş yığınları fırlatan İHA’lar kullanmaya başladığı belirtildi.
CNN televizyonunun haberine göre, Ukrayna ordusu, 19. yüzyılın sonunda geliştirilen ve Almanlar tarafından Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yoğun olarak kullanılan termit mühimmat (erimiş metal) taşıyan İHA’lar kullanmaya başladı.
Haberde, “Termit, 1890'larda bir Alman kimyager tarafından keşfedildi ve başlangıçta demiryolu raylarının kaynaklanmasında kullanıldı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanların bu karışımı İngiltere'ye zeplinlerle bomba olarak atmasıyla askeri potansiyeli ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.
Habere göre, daha sonra Nazi Almanyası ve müttefikleri İkinci Dünya Savaşı sırasında da termit hava bombalarını kullandı.
Ukrayna ordusu, BM Silahsızlanma Ofisi'nin büyük yıkıma yol açabileceği ve çevreye zarar verebileceği yönündeki uyarılarına rağmen yangın çıkarıcı silahlar kullanmaya devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün termit karışım içeren yangın çıkarıcı silah kullanmanın ‘korkunç sonuçlarına' işaret eden tutumunu da görmezden geliyor.