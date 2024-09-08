İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.DMM'den yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiasına yanıt

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. İddiaya konu olan fotoğrafla ilgili ayrıntılar açıklamada paylaşıldı.