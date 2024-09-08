https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/tsk-personeli-cumhurbaskani-erdogana-selam-vermiyor-iddiasina-aciklama-1087803371.html
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiasına yanıt
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T23:43+0300
2024-09-08T23:43+0300
2024-09-09T00:02+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
recep tayyip erdoğan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.DMM'den yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiasına yanıt
23:43 08.09.2024 (güncellendi: 00:02 09.09.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. İddiaya konu olan fotoğrafla ilgili ayrıntılar açıklamada paylaşıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.
DMM'den yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir. Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."