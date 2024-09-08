https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/trump-ile-harris-arasindaki-oy-farkinda-keskin-dusus-1087797111.html

Trump ile Harris arasındaki oy farkında keskin düşüş

Trump ile Harris arasındaki oy farkında keskin düşüş

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD'de yapılan son anketler, Cumhuriyetçi Partinin adayı Trump ile rakibi Kamala Harris arasındaki puan farkının yüzde 1... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T18:52+0300

2024-09-08T18:52+0300

2024-09-08T18:57+0300

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Son anket sonuçlarına göre az farkla da olsa öne geçtiği anlaşılan Cumhuriyetçi Parti'den ABD başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'den rakibi Kamala Harris’in neredeyse aynı düzeyde seçmen desteğine sahip olduğuna vurgu yapan The New York Times (NYT) gazetesi, Siena College Araştırma Enstitüsü tarafından 10 Eylül'deki münazara öncesinde açıklanan anketin sonuçlarına atıfta bulunduğu haberinde, “Ankete göre Trump katılımcıların yüzde 48'i tarafından desteklenirken, Harris'i destekleyenlerin oranı yüzde 47'de kalıyor” diye ekledi.Genel oy farkında Trump’ın bir puan önde olduğu kaydedilirken, bu arada Harris, Kasım ayındaki başkanlık yarışının sonucunu belirleyecek olan 7 kararsız eyaletin üçünde Trump'ın önünde yer alıyor.Buna göre Wisconsin’de Harris yüzde 49 ve Trump yüzde 47’lik oy oranına sahipken, Demokrat aday Harris, Michigan’da Trump’a karşı 2 puan farkla yüzde 48, Pennsylvania'da ise yalnızca bir puan farkla yüzde 49 oy oranına ulaşıyor.İki aday, Arizona, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina'da da benzer oranlarda desteğe sahip olurken, kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ediyor.Son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarından çıkan derlemede ise siyahi Amerikalıların çoğunluğu Harris'e destek vermeyi yeğlerken, aynı seçmen kitlesinin yüzde 19.3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.Daha önce 19 Ağustos’ta ABD'de yapılan son ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'inin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediği, yüzde 41'inin ise rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşündüğü kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/trump-acikladi-harris-ile-canli-yayin-tartismasi-10-eylulde-1087346086.html

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