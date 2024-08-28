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Trump açıkladı: Harris ile canlı yayın tartışması 10 Eylül'de
Trump açıkladı: Harris ile canlı yayın tartışması 10 Eylül'de
Sputnik Türkiye
ABD Eski Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılacağını kendi sosyal medya platformundan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T00:23+0300
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Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılacağını açıkladı. Trump, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım" şeklinde bir ifadeyle kendisine ait sosyal medya platformu olan Truth Social'dan duyuruda bulundu. Açıklamada, söz konusu tartışma programının 10 Eylül tarihinde ABC kanalında yayınlanacağı belirtilirken, yayının Pensilvanya eyaleti Philadelphia kentinden canlı olarak yapılacağı aktarıldı. Tartışma programının kuralları belirlendiTartışma programının kurallarına da değinilen açıklamada Trump kuralları, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not ve kopya kağıtları getirmeyecek" şeklinde ifade etti. Trump'ın yaptığı paylaşım, 'adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması' gibi tartışma protokolleri hakkında Harris'in ekibiyle yapılan müzakerelerin ardından paylaşıldı. Ayrıca Trump, ABC haber kanalına güvensizliğini dile getirmek amacıyla kanal için 'Fake News' (Sahte Haber) tabirini dile getirdi.
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abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, tartışma

Trump açıkladı: Harris ile canlı yayın tartışması 10 Eylül'de

00:23 28.08.2024
Trump-Harris
Trump-Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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ABD Eski Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılacağını kendi sosyal medya platformundan açıkladı.
Eski ABD Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılacağını açıkladı.
Trump, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım" şeklinde bir ifadeyle kendisine ait sosyal medya platformu olan Truth Social'dan duyuruda bulundu. Açıklamada, söz konusu tartışma programının 10 Eylül tarihinde ABC kanalında yayınlanacağı belirtilirken, yayının Pensilvanya eyaleti Philadelphia kentinden canlı olarak yapılacağı aktarıldı.

Tartışma programının kuralları belirlendi

Tartışma programının kurallarına da değinilen açıklamada Trump kuralları, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not ve kopya kağıtları getirmeyecek" şeklinde ifade etti.
Trump'ın yaptığı paylaşım, 'adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması' gibi tartışma protokolleri hakkında Harris'in ekibiyle yapılan müzakerelerin ardından paylaşıldı. Ayrıca Trump, ABC haber kanalına güvensizliğini dile getirmek amacıyla kanal için 'Fake News' (Sahte Haber) tabirini dile getirdi.
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