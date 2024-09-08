https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sosyal-destek-icin-bosanan-kadinlar-maliyenin-radarinda-1087792593.html

Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında

Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında

Sputnik Türkiye

Gücü olmasına karşın iş aramayıp yardım alanlar ve yardımı sürdürmek için kayıtsız çalışanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın takibine alınacak. Ayrıca... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T15:58+0300

2024-09-08T15:58+0300

2024-09-08T15:58+0300

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Sosyal yardım alan milyonlarca kişi Maliye’nin incelemesine takılabilir. Eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan kadınlar tespit edilerek sosyal yardım almasının önüne geçilecek.Yardım alan kişilerin istihdama katılması sağlanacakGücü olduğu halde iş aramayıp yardım alanlar ve yardımı almaya devam etmek için kayıtsız çalışanlar da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın radarına girecek. Bu şekilde yardım alan kişilerin istihdama katılması sağlanacak. İşkur’un da devreye alınacağı uygulamada meslek danışmanları etkin rol oynayacak. Ayrıca sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.Son 4 yılda yardım alan hane sayısı yükseldi2017 yılında 3.2 milyon hane sosyal yardım alırken bu sayı 2023’te 4.99 milyona dayandı. Son 4 yılda sosyal yardım alan hane sayısı 1.7 milyon arttı. 5 haneden biri sosyal yardım alır hale geldi. Bu kişilerin nüfusa oranı, 2017 yılında yüzde 13.7 seviyesindeyken 2023’te yüzde 18.4’e yükseldi.Eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan kadınlar tespit edilerek sosyal yardım almasının önüne geçilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-turkiyenin-kredi-notunun-yukseltilmesiyle-ilgili-aciklama-1087762651.html

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