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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye kredi notunu BB-'ye yükseltmesi hakkında yorum yaptı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T10:32+0300
2024-09-07T10:32+0300
2024-09-07T10:32+0300
politika
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
ekonomi
fitch
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kredi
kredi notu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamada, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” ifadelerine yer verdi.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, fitch, fitch ratings, kredi, kredi notu
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, fitch, fitch ratings, kredi, kredi notu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili açıklama
Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye kredi notunu BB-'ye yükseltmesi hakkında yorum yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamada, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.