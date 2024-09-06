https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bakan-kurumdan-vanikoy-aciklamasi-kacak-yapilarin-yikimi-tamamlandi-1087755721.html

Bakan Kurum'dan 'Vaniköy' açıklaması: 'Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı'

Bakan Kurum'dan 'Vaniköy' açıklaması: 'Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında Vaniköy'de yer alan kaçak villa çalışması hakkında açıklamalarda bulundu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T23:56+0300

2024-09-06T23:56+0300

2024-09-06T23:56+0300

türkiye

vaniköy

villa

ekrem imamoğlu

kaçak yapılaşma

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

ibb

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Vaniköy'de yapılan kaçak villanın yıkımının akşam saatlerinde tamamlandığını açıkladı.Bakan Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında Vaniköy'deki kaçak inşaattaki yıkımın bu akşam saatleri itibarıyla tamamlandığını duyurdu.'İl Müdürlüğümüz takip edecek'Vaniköy'de yıkım sonrası yapılacak çalışmalara değinen Bakan Kurum “Bundan sonra o ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzaj düzenlemesi olacak. İl Müdürlüğümüz takip edecek” açıklamasında bulundu.'Bu basit onarım değil uyarıyorum'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaçak yapılaşma konusunda uyaran Bakan Kurum “Bunlar suçüstü yakalandılar. Bu basit onarım değil uyarıyorum; Boğaz’da bunun onlarca örneği var. Tüm Türkiye duysun; varsa kaçak yapı durdursunlar yıkımı gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma geldiğimizde peşimizden gelmesinler” ifadesinde bulundu.Vaniköy'de kaçak yapı olayı nedir?Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yapılan kaçak yapılaşma sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Kaçak yapılaşmanın basit onarım olarak gösterilerek yapıldığı tespit edilen villanın yıkım çalışmalarına başlandı.

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türkiye

vaniköy

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vaniköy, villa, ekrem imamoğlu, kaçak yapılaşma, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, ibb