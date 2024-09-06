Bakan Kurum'dan 'Vaniköy' açıklaması: 'Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı'

DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
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ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
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Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
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Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
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Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
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Trump açıkladı: Barış için planım var
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Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
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Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
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Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
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Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
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Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
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Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
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Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
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Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
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Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
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CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
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Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
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Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
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Sınır kapılarında rekor kırıldı
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Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
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Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
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Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
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Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
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Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
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Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
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Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
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Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
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Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
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TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
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SGK’dan vatandaşa uyarı
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Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
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Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
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Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
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Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
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Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
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Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
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