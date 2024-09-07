https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/putin-moskova-yasam-kalitesi-acisindan-dunyanin-en-iyisi-1087774992.html
Putin: Moskova, yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyisi
Putin: Moskova, yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyisi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’nın yaşam kalitesi ve kendini gerçekleştirme fırsatları açısından dünyanın en iyi megapolü olduğunu... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T15:05+0300
2024-09-07T15:05+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova 877 yaşında. Şehir Günü vesilesiyle bugün Moskova’da düzenlenen kutlama etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.Etkinlikte konuşma yapan Rus lider, “Moskova hiç kuşkusuz dünyanın en iyi megapollerden biri. Bunu güvenle söyleyebiliriz ki Moskova, yaşam kalitesi ve sakinlerinin kendini gerçekleştirme fırsatları açısından en iyisi. Burada yenilikçi üretim, bilim ve eğitim merkezleri, müzeler, konser salonları ve manevi tarihi mabetlerimizle uyumlu bir şekilde bir arada varlığını sürdürüyor” ifadesini kullandı.“Moskova, kahraman ve çalışkan bir şehir, çok uluslu halkımızın değer kodlarının merkezi, devletimizin sembolü ve güvenilir kalesi” diye kaydeden Putin, “Her biriniz biliyorsunuz ki, Moskova'da gördüklerimizle gurur duyabiliriz” diye ekledi.
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rusya, moskova, vladimir putin, moskova günü
rusya, moskova, vladimir putin, moskova günü
Putin: Moskova, yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyisi
15:05 07.09.2024 (güncellendi: 15:08 07.09.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’nın yaşam kalitesi ve kendini gerçekleştirme fırsatları açısından dünyanın en iyi megapolü olduğunu belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova 877 yaşında. Şehir Günü vesilesiyle bugün Moskova’da düzenlenen kutlama etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Rus lider, “Moskova hiç kuşkusuz dünyanın en iyi megapollerden biri. Bunu güvenle söyleyebiliriz ki Moskova, yaşam kalitesi ve sakinlerinin kendini gerçekleştirme fırsatları açısından en iyisi. Burada yenilikçi üretim, bilim ve eğitim merkezleri, müzeler, konser salonları ve manevi tarihi mabetlerimizle uyumlu bir şekilde bir arada varlığını sürdürüyor” ifadesini kullandı.
“Moskova, kahraman ve çalışkan bir şehir, çok uluslu halkımızın değer kodlarının merkezi, devletimizin sembolü ve güvenilir kalesi” diye kaydeden Putin, “Her biriniz biliyorsunuz ki, Moskova'da gördüklerimizle gurur duyabiliriz” diye ekledi.