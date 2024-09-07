https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/putin-moskova-yasam-kalitesi-acisindan-dunyanin-en-iyisi-1087774992.html

Putin: Moskova, yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyisi

Putin: Moskova, yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyisi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’nın yaşam kalitesi ve kendini gerçekleştirme fırsatları açısından dünyanın en iyi megapolü olduğunu... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T15:05+0300

2024-09-07T15:05+0300

2024-09-07T15:08+0300

dünya

rusya

moskova

vladimir putin

moskova günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087773942_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_b8711809d7cca4396d7edd544a3f863a.jpg

Rusya’nın başkenti Moskova 877 yaşında. Şehir Günü vesilesiyle bugün Moskova’da düzenlenen kutlama etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.Etkinlikte konuşma yapan Rus lider, “Moskova hiç kuşkusuz dünyanın en iyi megapollerden biri. Bunu güvenle söyleyebiliriz ki Moskova, yaşam kalitesi ve sakinlerinin kendini gerçekleştirme fırsatları açısından en iyisi. Burada yenilikçi üretim, bilim ve eğitim merkezleri, müzeler, konser salonları ve manevi tarihi mabetlerimizle uyumlu bir şekilde bir arada varlığını sürdürüyor” ifadesini kullandı.“Moskova, kahraman ve çalışkan bir şehir, çok uluslu halkımızın değer kodlarının merkezi, devletimizin sembolü ve güvenilir kalesi” diye kaydeden Putin, “Her biriniz biliyorsunuz ki, Moskova'da gördüklerimizle gurur duyabiliriz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/orbandan-abnin-ukrayna-yanlisi-durusuna-elestiri-kendi-cikarlarimizi-gutmeliyiz-1087772810.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, vladimir putin, moskova günü