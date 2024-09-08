https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-bazi-sokaklar-yagis-ardindan-gole-dondu--1087789084.html

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bazı sokaklar yağış ardından göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bazı sokaklar yağış ardından göle döndü

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T13:18+0300

2024-09-08T13:18+0300

2024-09-08T13:18+0300

türkiye

istanbul

göl

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

kadıköy

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. Ataşehir'de bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyardi-istanbuldan-karadenize-kuvvetli-yagmur-bekleniyor--1087785286.html

türkiye

istanbul

kadıköy

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istanbul, göl, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kadıköy, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü