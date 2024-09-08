https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-bazi-sokaklar-yagis-ardindan-gole-dondu--1087789084.html
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bazı sokaklar yağış ardından göle döndü
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bazı sokaklar yağış ardından göle döndü
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T13:18+0300
2024-09-08T13:18+0300
2024-09-08T13:18+0300
türkiye
istanbul
göl
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
kadıköy
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. Ataşehir'de bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyardi-istanbuldan-karadenize-kuvvetli-yagmur-bekleniyor--1087785286.html
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istanbul, göl, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kadıköy, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul, göl, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kadıköy, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bazı sokaklar yağış ardından göle döndü
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.
Ataşehir'de bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.